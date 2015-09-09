离岸人民币:台湾人民币货币基金规模缩水，RP利率居高难下

路透台北9月9日 - 人民币贬值预期犹在，台湾投信发行的人民币货币型基金未见止血，自8月中以来部分遭赎回逾三成，资金短缺令一周债券附买回(RP)利率维持在5%之上，远高于汇改前的3%水准。

不过资金调度人士表示，随着中国监管层一系列密集从严政策出台，以及货币型基金将利率较低的定存解约转做RP，利率将缓步回落。但因基金资产管理规模难回复先前水准，可能限制RP利率下调空间。

〞我们前几天统计，最多有走掉三成多、四成的。〞元大投信投资长杨定国说。

元大投信管理台湾最大的人民币货币基金，规模逾50亿。杨定国指出，目前台湾共有11家投信发行人民币货币型基金，总资产规模逾200亿元。

一不愿具名的投信高层称，投资人通常认为货币基金只涨不跌，因为只能放在定存或做RP，净值应该都是正数。但由于人民币货币基金几乎都有采行台币计价，若是基金公司的台币部位偏高，就会在这次人民币中间价改革过程中受到伤害。

〞有一家投信人民币货币基金就出现负数，因为台币部位多了些。〞他说。

杨定国表示，最近人民币货币基金遭赎回的还是会比申购多，在国际金融局势动荡下，失血状况尚难见到立即改善。

**RP利率下调将有限**

人民币货币型基金缩水，也影响证券商调度。由于投信资金短缺，只能转做利率较高的台币/人民币换汇交易(SWAP)。

一证券商交易主管即称，RP的钱不好找，因为投信资金变少，只要有钱就会被客户抽走。

〞8/25那周最恐怖，RP调不到钱，只能做SWAP，问了四家银行，最高利率32%。〞该主管说。

不过他表示，随着离岸市场流动性改善，近期利率已下滑，且有货币基金眼见RP利率仍在5%以上水准，将存在香港、利率约4%的定存解约转做RP。

另一证券商资金调度人士也称，基金公司会在香港、台湾的人民币定存，以及RP间做比较，选择利率高者承作。

〞最近三、四天RP新作的比到期多，表示钱有进来。〞该人士说。

虽然流动性有所改善，不过他们预期利率下滑空间有限，且因基金资产规模缩水，未来波动度将提高。