更新版 1-中国股市：沪综指早盘收跌逾1%，银行股整体再获拉抬助大盘缩减跌幅

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路透北京9月1日 - 中国股市沪综指周二早盘收跌逾1%，盘中一度跌逾4%。分析师指出，隔夜利好政策出台未改市场整体悲观情绪，今日经济数据不佳加快短线获利盘出逃，前期人气板块军工股领跌挫伤市场人气，但银行股整体再获护盘资金拉抬，股指在其带动下逐级走高缩减跌幅。

沪综指 早盘收报3,172.03点，跌33.96点或1.06%，盘中最低跌至3,053.74点或4.7%。上证A股早盘成交1,990亿元人民币，上日全天为4,306亿元。

“这种政策确实是对低估值的蓝筹，包括像银行（股），还有一些股价已经破净、严重超跌的一些品种，支撑作用较明显。”首创证券策略分析师邵帅称。

他并指出，四部委通知侧重于市场中长期健康发展的制度建设，有利于市场稳定和投资者回报，部分个股经过连续调整，股价已回归到价值投资的区间，盘面显示已有中长期资金开始关注，但短期难以成为主导市场的核心因素。

中国证监会、财政部、国务院国资委和银监会四部委发布通知称，为促进结构调整和资本市场稳定健康发展，将通过多种方式进一步深化改革、简政放权，大力推进上市公司并购重组，积极鼓励上市公司现金分红，支持上市公司回购股份，提升资本市场效率和活力。

上证银行股指数 早盘收涨1.22%，工商银行 收涨5.49%，农业银行 收涨5.02%。

受新订单需求不足、传统淡季等影响，中国8月官方和财新制造业PMI双双创下多年低点；而证券市场震荡导致金融服务业放缓，亦拖累服务业PMI下行。经济下行压力有增无减，仍需宽松政策扶持，短期来看稳经济只能加大政府投资力度。