重发-中国债市动态：长债收益率续小跌，新债空档期配置需求力度不减

(重发以修改标题别字)

路透上海9月1日 - 中国银行间债市周二早盘长债收益率延续小跌走势，10年国开活跃券最多下行约3-4个基点（bp），10年国债也有1-2个bp，利率互换（IRS）亦是长端稍降；本周因逢抗战胜利日休假，新债供给进入短暂空档期，不过理财等配置需求力度不减，推动现券仍震荡偏强。

交易员并指出，最新PMI数据显示经济依旧不振，基本面对债市的支撑仍在，而此前走势相对落后的长债有补涨需求，收益率曲线因此呈牛平走势；而目前资金面仍不算宽松，继续制约短债表现，需关注休假归来降准实施后流动性能否有效缓解。

“（国开活跃券）150210最低下到3.745%，现在回来点了，这周正好新债不发，基金的配置需求还是有的，”上海一银行交易员称。

他谈到，短期内曲线平坦化仍在持续，接下来短券收益率能否跟上长债步伐，可能要看看放假回来后资金能不能明显转好。

因抗战胜利70周年纪念活动，主要金融市场周四至周五休市。

北京一银行交易员谈到，PMI数据仍差强人意，尽管政策面刺激不断，但经济始终难有起色，未来走向可能更接近于“L”型，短期内仍无需担忧债市有转向的压力。

中国8月官方制造业PMI降至49.7，为半年来首次跌至荣枯线下方，并创下2012年8月以来最低水准，当时为49.2；财新8月中国制造业PMI终值47.3，虽略高于初值47.1，但依然是2009年3月以来最低水准。

剩余期限近10年的国开债150210券最新报价 在3.7750%/3.7550%,上日尾盘为3.7850%/3.77%；剩余期限近10年的国债150016券最新报价 在3.32%/3.2801%，上日尾盘为3.3250%/3.31%。