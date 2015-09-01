中国货币市场：回购利率小跌紧势略缓，逆回购续做政策偏松基调料延续

路透北京9月1日 - 中国银行间市场周二早盘主要回购利率 小幅下行，央行逆回购滚动续做致资金面紧张局势稍现缓解，但由于阅兵假期因素，七天品种需求增多，借入略难；供给方面，四大行仍未见明显放量，国开行依然充当资金主力。

交易员表示，市场在等待假期结束后降准的生效，不过流动性料亦无法回到汇率贬值前的宽松局面；制造业PMI数据的低迷预示政策仍将维持偏松基调，下一步仍然要关注人民币汇率走势。

“这几天的节奏都是早盘一样紧嘛，（今天早上）后来要稍微好一点了，但也说不上非常松。”华南一券商交易员说。

北京一银行交易员亦表示，由于机构担心明天部分大行提前放假亦或减少交易量，故今日需求增多，特别是正好跨假期的七天期品种，其需求量多于隔夜。

“（七天品种）不太好借，很多都在出14天的。之前是隔夜需求难满足，今天是七天的需求难满足了。”她说。

中国央行公开市场今日进行了1,500亿元人民币七天期逆回购操作，利率持平在2.35%。而因为周四适逢假期，公开市场无操作，所以据此计算本周市场净回笼1,500亿元。

因抗战胜利70周年纪念活动，主要金融市场周四至周五休市。

中国央行周一公告称，当日以利率招标方式，开展了1,400亿元短期流动性调节工具(SLO)操作向市场投放流动性，期限六天，加权平均利率2.35%。这是上周央行宣布“双降”以来的第三次SLO操作，但与上周同期限中标利率相比，此次上涨了5个基点(bp)。

中国央行周二公布，8月对14家金融机构开展中期借贷便利(MLF)操作共1,100亿元人民币，期限六个月，利率3.35%，与上月持平；8月末中期借贷便利余额4,900亿元，比上月末余额增加1,100亿元。

据路透访问的分析师，中国央行很有可能在年底前再度放松货币政策，以支撑迅速放缓的经济和安抚金融市场。

受新订单需求不足、传统淡季等影响，中国8月官方制造业PMI降至49.7，为半年来首次跌至荣枯线下方，并创下2012年8月以来最低水准，当时为49.2；财新8月中国制造业PMI终值47.3，虽略高于初值47.1，但依然是2009年3月以来最低水准。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间11:45 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.8082 1.7812 +2.70

七天 2.3672 2.4182 -5.10

14天 2.9404 2.9688 -2.84

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.8200 0.9550 +186.50

七天 1.5500 1.2500 +30.00

14天 1.7800 1.6100 +17.00

回购定盘利率

其中:隔夜 1.8000 1.7700 +3.00

七天 2.4000 2.4200 -2.00

14天 2.9400 2.9700 -3.00

Shibor

其中:隔夜 1.8210 1.8010 +2.00

七天 2.4100 2.3980 +1.20

三个月 3.1026 3.1000 +0.26