中港证券：沪港通北向交易8月总成交按月下降39%，惟净流量由负变正

路透香港9月1日 - 香港联交所最新资料显示，8月沪港通北向A股交 易总成交金额按月下降39%，但以净流量计，则由上月的净流出转为净流 入。 据联交所沪港通每月统计数据显示，8月沪股通总成交金额为1,207.1 1亿元人民币，上月则为1,962.84亿元；日均总成交金额为57.48亿元，按 月下跌36%。 沪股通8月买入金额710.71亿元，大于卖出金额496.4亿元，净流入21 4亿元，上月则录得净流出315亿元。 十大活跃股份中，连续八个月（也是自有统计以来）由中国平安保险 居首，总成交金额112亿元，净流入36亿元。贵州茅台<60051 9.SS>连续两个月居第二位，第三是伊利股份 。 沪综指 在8月最后一个交易日收跌0.82%，报3,205.986点，本 月累计下跌12.5%，为连续第三个月下跌。平保A股同期下跌9.2%，H股则 跌15%。 南向港股交易（港股通）方面，8月总成交金额为509.73亿港元，按 月下降45%，但恢复净流入态势。日均成交总额24.27亿港元，较上月减少 43%。 十大活跃股份之中，居首的国美电器 8月总成交金额14.71 亿港元，净流入约2亿港元；海通证券 与复星国际 分 别排第二及第三位。 香港股市恒生指数 8月累计下挫12%，为连续第四个月月线下跌 ，并创2011年9月以来最大月度跌幅。 沪股通 港股通 总成交金额 按月变化（% 总成交金额 按月变化（% （亿元人民币 ） （亿港元） ） ） 1月 998.87 -17 307.20 +67 2月 674.93 -32 102.18 -67 3月 1,375.30 +104 356.33 +249 4月 1,551.12 +13 2,350.67 +560 5月 1,505.52 -3 1,034.11 -56 6月 2,272.14 +51 827.87 -20 7月 1,962.84 -14 929.97 +12 8月 1,207.11 -39 509.73 -45 （完） 参看相关细节，可点选网址(here) (记者 雷美珍；审校 黄凯)