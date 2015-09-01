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亚洲 | 2015年 9月 1日 星期二 14:17 BJT

中港证券：沪港通北向交易8月总成交按月下降39%，惟净流量由负变正

路透香港9月1日 - 香港联交所最新资料显示，8月沪港通北向A股交
易总成交金额按月下降39%，但以净流量计，则由上月的净流出转为净流
入。
    
    据联交所沪港通每月统计数据显示，8月沪股通总成交金额为1,207.1
1亿元人民币，上月则为1,962.84亿元；日均总成交金额为57.48亿元，按
月下跌36%。
    
    沪股通8月买入金额710.71亿元，大于卖出金额496.4亿元，净流入21
4亿元，上月则录得净流出315亿元。
    
    十大活跃股份中，连续八个月（也是自有统计以来）由中国平安保险
 居首，总成交金额112亿元，净流入36亿元。贵州茅台<60051
9.SS>连续两个月居第二位，第三是伊利股份 。
    
    沪综指 在8月最后一个交易日收跌0.82%，报3,205.986点，本
月累计下跌12.5%，为连续第三个月下跌。平保A股同期下跌9.2%，H股则
跌15%。
    
    南向港股交易（港股通）方面，8月总成交金额为509.73亿港元，按
月下降45%，但恢复净流入态势。日均成交总额24.27亿港元，较上月减少
43%。
    
    十大活跃股份之中，居首的国美电器 8月总成交金额14.71
亿港元，净流入约2亿港元；海通证券 与复星国际 分
别排第二及第三位。
    
    香港股市恒生指数 8月累计下挫12%，为连续第四个月月线下跌
，并创2011年9月以来最大月度跌幅。    
    
              沪股通                     港股通              
          总成交金额   按月变化（%   总成交金额   按月变化（%
        （亿元人民币            ）   （亿港元）            ）
                  ）                             
  1月         998.87           -17       307.20           +67
  2月         674.93           -32       102.18           -67
  3月       1,375.30          +104       356.33          +249
  4月       1,551.12           +13     2,350.67          +560
  5月       1,505.52            -3     1,034.11           -56
  6月       2,272.14           +51       827.87           -20
  7月       1,962.84           -14       929.97           +12
  8月       1,207.11           -39       509.73           -45
    （完）
    
    参看相关细节，可点选网址(here)
    

 (记者 雷美珍；审校 黄凯)

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