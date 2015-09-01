中国汇市：人民币早盘续升刷新近三周新高，央行新规打压套利稳定预期

* 人民币早盘升破6.37关口、中间价连三日涨百点，双双创近三周新高

* 中国央行10月15日起对代客远期售汇收取20%外汇风险准备金--消息

* 急剧提高远期购汇成本打压套利，缓和贬值预期--分析人士

* 新规激发各个市场波动，CNH急涨，两地价差快速收窄

* 贬值预期消退有赖于宏观经济稳定

路透上海9月1日 - 人民币兑美元即期 周二早盘续升并刷新近三周新高，盘中汇价一度升破6.37关口。中间价则连三日涨百点刷新近三周新高。交易员表示，央行出台新规大幅提升远期购汇成本，打击套利，掉期和期权市场反应激烈，离岸CNH亦大涨，两地价差明显收窄，央行连番出招，短期人民币贬值预期或逐渐淡化。

他们并指出，离岸CNH早盘一度大涨逾300点子，与在岸价差迅速收窄至450点子左右，预计价差将进一步收窄；央行新规亦快速打压长端掉期升水 ，预计掉期升水将更接近利率平价。央行新规除了打压人民币贬值预期，亦很可能误伤真实需求的客盘，但汇率贬值预期消退，更赖于经济稳定。

“几个市场全乱了，忙死了，总结一句话，打击套利，不让你购（汇）。”一外资行交易员表示，近期即期市场连续升值是因央行干预迹象明显，客盘本身应该没有这么强烈的反应。

多位消息人士周二透露，中国央行将从10月15日起对开展代客远期售汇业务的金融机构收取外汇风险准备金，准备金率暂定为20%。分析人士认为，此举意在增加当前风行的离岸与在岸两地套利成本，打压远期购汇，有利于人民币汇率的整体稳定。

境内一年期美元掉期升水 今日再度下跌并跌破1,000点子关口，刷新逾一年新低，离岸CNH一年期掉期 盘中短暂波动后整体持稳，最新报1,775/1,825。

另一银行交易员表示，对于后面的影响，远期购汇成本将上升，对于掉期点的走向，大概率是往利率平价走，因为以前的购汇使得掉期点高于利率平价；另外，客户如果要做远期购汇，一个是期权，一个是即期加掉期，估计期权市场会迎来比较大发展。

但招商银行同业金融总部高级分析师刘东亮认为，此举有利于央行节省干预汇率的成本，减少外储消耗，但根本而言，人民币贬值预期的消退有赖于宏观经济的趋势性好转。

北京时间12:03，中国人民币兑美元 即期报6.3698，上日收报6.3763元。今日人民币兑美元中间价 报6.3752元，上日中间价为6.3893元。人民币兑美元即期成交量 为121亿美元，较上日半日125亿美元基本持平。

全球汇市方面，美低收益货币日圆和欧元周二持坚，因焦虑不安的投资者等待即将出炉的中国和美国数据，以判断是否需要进一步出脱利差交易。

中国外汇交易中心周二更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.3721。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.5825元, 上日尾盘为6.5985元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.417/6.4175元, 上一交易日尾盘报6.442元。