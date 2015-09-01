中国汇市：人民币早盘续升刷新近三周新高，央行新规打压套利稳定预期

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 人民币早盘升破6.37关口、中间价连三日涨百点，双双创近三周新高
* 中国央行10月15日起对代客远期售汇收取20%外汇风险准备金--消息
* 急剧提高远期购汇成本打压套利，缓和贬值预期--分析人士
* 新规激发各个市场波动，CNH急涨，两地价差快速收窄
* 贬值预期消退有赖于宏观经济稳定
路透上海9月1日 - 人民币兑美元即期 周二早盘续升并刷新近三周新高，盘中汇价一度升破6.37关口。中间价则连三日涨百点刷新近三周新高。交易员表示，央行出台新规大幅提升远期购汇成本，打击套利，掉期和期权市场反应激烈，离岸CNH亦大涨，两地价差明显收窄，央行连番出招，短期人民币贬值预期或逐渐淡化。
他们并指出，离岸CNH早盘一度大涨逾300点子，与在岸价差迅速收窄至450点子左右，预计价差将进一步收窄；央行新规亦快速打压长端掉期升水 ，预计掉期升水将更接近利率平价。央行新规除了打压人民币贬值预期，亦很可能误伤真实需求的客盘，但汇率贬值预期消退，更赖于经济稳定。
“几个市场全乱了，忙死了，总结一句话，打击套利，不让你购（汇）。”一外资行交易员表示，近期即期市场连续升值是因央行干预迹象明显，客盘本身应该没有这么强烈的反应。
多位消息人士周二透露，中国央行将从10月15日起对开展代客远期售汇业务的金融机构收取外汇风险准备金，准备金率暂定为20%。分析人士认为，此举意在增加当前风行的离岸与在岸两地套利成本，打压远期购汇，有利于人民币汇率的整体稳定。
境内一年期美元掉期升水 今日再度下跌并跌破1,000点子关口，刷新逾一年新低，离岸CNH一年期掉期 盘中短暂波动后整体持稳，最新报1,775/1,825。
另一银行交易员表示，对于后面的影响，远期购汇成本将上升，对于掉期点的走向，大概率是往利率平价走，因为以前的购汇使得掉期点高于利率平价；另外，客户如果要做远期购汇，一个是期权，一个是即期加掉期，估计期权市场会迎来比较大发展。
但招商银行同业金融总部高级分析师刘东亮认为，此举有利于央行节省干预汇率的成本，减少外储消耗，但根本而言，人民币贬值预期的消退有赖于宏观经济的趋势性好转。
北京时间12:03，中国人民币兑美元 即期报6.3698，上日收报6.3763元。今日人民币兑美元中间价 报6.3752元，上日中间价为6.3893元。人民币兑美元即期成交量 为121亿美元，较上日半日125亿美元基本持平。
全球汇市方面，美低收益货币日圆和欧元周二持坚，因焦虑不安的投资者等待即将出炉的中国和美国数据，以判断是否需要进一步出脱利差交易。
中国外汇交易中心周二更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.3721。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.5825元, 上日尾盘为6.5985元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.417/6.4175元, 上一交易日尾盘报6.442元。
中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”