新闻稿：最新香港银行业国别风险评估发布；经济风险趋势调整至负面--标普

最新香港银行业国别风险评估发布；经济风险趋势调整至负面 香港，2015年8月31日—标准普尔评级服务将香港银行业的经济风险趋势由稳定调整至负面，标准普尔今日发布的报告《银行业国别风险评估：香港》如是表示。 负面趋势反映我们认为有三分之一的几率香港房价将以至少当前速度继续快速上涨。这样的上涨可能加剧未来房价急剧修正的风险，从而增加银行信贷损失大幅上升的风险。如果出现以下情况（虽然可能性较小），香港银行面临的经济风险也可能上升：（1）香港的信贷增长加快；（2）中国经济增长大幅放缓，波及香港经济；或（3）香港的政治稳定显着恶化。 在我们的基准情景假设下，我们预期在多年上涨后，未来一至两年内香港经通胀调整后的房价将持稳于大约当前房价水平。这反映我们预期香港经济稳定增长，利率上升，中长期内楼市供应增加。 行业风险趋势稳定。我们预计多数香港银行将通过严格的放贷标准继续保守地管理对中国的风险敞口。我们预期香港金融管理局将控制房价上涨对金融体系造成的风险。如果香港的银行在海外扩张方面的风险偏好显着上升，或香港金管局不能控制房价持续上涨对金融体系构成的风险，香港银行面临的行业风险将上升。 标准普尔在其银行业国别风险评估中，将香港银行业归入“第二组”。其他归于第二组的国家包括：新加坡、澳大利亚、加拿大、日本、瑞士和卢森堡。 我们预计香港仍将是一个富裕、具有弹性和高度灵活性的经济体。我们认为，香港强有力的支付文化，对债权人友好的法律框架，以及保守的借贷操作，将缓解私人部门债务水平较高带来的风险。 BICRA分值简表