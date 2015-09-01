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亚洲 | 2015年 9月 1日 星期二 12:58 BJT

《全球汇市》日圆与欧元受避险情绪提振，因亚洲股市下滑

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1271 1.1211 0.54 -6.83 1.2097

美元/日圆 120.76 121.22 -0.38 1.09 119.68

欧元/日圆 136.11 135.89 0.16 -6.27 144.78

美元/瑞郎 0.9614 0.9669 -0.57 -3.29 0.9941

英镑/美元 1.5393 1.5342 0.33 -1.16 1.5573

美元/加元 1.3141 1.3135 0.05 13.11 1.1618

澳元/美元 0.7132 0.7110 0.31 -12.68 0.8168

新西兰元/美元 0.6378 0.6334 0.69 -18.20 0.7797

澳元/日圆 86.130 86.180 -0.06 -11.87 97.750

新西兰元/日圆 77.020 76.810 0.27 -17.63 93.310

英镑/日圆 185.89 185.96 -0.04 0.03 186.38

澳元/新西兰元 1.1172 1.1209 -0.33 6.72 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 刘秀红/白云/李爽/许娜；审校 徐文焰/杜明霞/郑茵)

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