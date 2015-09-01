《汇市简讯》澳元/美元小涨，因澳洲央行的政策决议和声明均符合预期

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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* 在澳洲央行一如普遍预期决定维持利率不变后，澳元/美元小幅上涨
* 央行声明中没有关于未来政策方向的“明确提示”，澳元受温和空头回补提振升至0.7155美元
* 声明内容几乎和上月声明一样
* 市场焦点目前转至周三将公布的澳洲第二季GDP数据上
* 投机客的大量空仓可能在今日稍晚承压
* 澳元/美元最新报0.7141，利率决议公布前报0.7133 (完)
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全部现汇报价 (编译 汪红英；审校 白云)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”