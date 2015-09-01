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亚洲 | 2015年 9月 1日 星期二 12:52 BJT

《汇市简讯》澳元/美元小涨，因澳洲央行的政策决议和声明均符合预期

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* 在澳洲央行一如普遍预期决定维持利率不变后，澳元/美元小幅上涨

* 央行声明中没有关于未来政策方向的“明确提示”，澳元受温和空头回补提振升至0.7155美元

* 声明内容几乎和上月声明一样

* 市场焦点目前转至周三将公布的澳洲第二季GDP数据上

* 投机客的大量空仓可能在今日稍晚承压

* 澳元/美元最新报0.7141，利率决议公布前报0.7133 (完)

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