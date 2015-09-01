韩国经济：总统称就业改革非常关键，要求工会配合

路透首尔9月1日 - 韩国总统朴槿惠周二呼吁积极推进对该国僵化的就业市场结构的全面改革，敦促政治势力强大的工会不要阻碍改革。

上月朴槿惠要求对韩国经济进行“大手术”，称就业市场是需要全面改革的关键领域之一，其它还有公共、教育及金融服务领域。

政府希望薪资更多地取决于职能与绩效，而不是年资的长短，并希望使得雇用与解聘员工更加容易，以及缩短工时。政府计划今年稍晚的时候向国会提交劳动法修正案。韩国工时是全球最长的之一。

韩国失业率相对较低，约为3.5%。但在正式工与临时工之间，以及大企业与小企业员工之间，薪资相差较大。

第一季年轻人失业率触及16年高点10.3%，第二季降至9.9%。

“我们目前面临的形势是，不进行改革将是自我毁灭，”一份总统声明引述朴槿惠在一个例行内阁会议上的讲话称。(完)