更正-国际油市：油价挫跌近3%，投资者对昨日涨势进行获利了结

(更正：因英文原文有误，删除第一段“回补空头仓位”的错误内容)

路透新加坡9月1日 - 油价周二在亚洲市场挫跌近3%，继昨日布兰特和美国原油大涨超过8%之后，投资者了结获利。

周二布兰特原油开始交易后不久，布兰特和美国原油价格双双挫跌近2美元，之后反弹。

“跌势主要源于空头回补，”悉尼OptionsXpress的市场分析师Ben Le Brun说。

“做多的那些人可能进行了一些获利了结。”

美国原油前三个交易日大涨27.5%，以美元计的三日涨幅为2011年2月以来最大，三日百分比涨幅为1990年8月以来最大。

油价劲扬是受一篇OPEC评论文章推动，该文章称，OPEC愿意与其他产油国磋商，以求油价达到合理水平 。另外，美国能源资料协会(EIA)下修了美国原油产量数据亦构成影响。

“(OPEC的讲话)可能有些政治话意味...但确实暗示当前的油价可能让许多生产商受不了，”澳新银行在周二的报告中称。

辉立期货周二在报告中称，OPEC关于可能减产的信号可能是该组织解决伊朗制裁解除后石油出口增加的一个办法。

能源资料协会(EIA)周一公布的修正数据显示，4月美国本土石油产量达到顶峰，略高于日产960万桶，此后两个月日产量下降超过30万桶。

周一公布的路透调查显示，分析师预期上周美国商业原油库存减少150万桶，至4,493万桶。

0536 GMT，10月布兰特原油 跌1.47美元，或2.7%，报每桶52.68美元，上日大涨4.10美元，或8.2%。

美国10月原油期货 跌1.43美元，或2.9%，报47.77。上日收涨3.98%美元，或8.8%。(完)

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