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市场报道 | 2015年 9月 1日 星期二 13:58 BJT

《汇市简讯》伦敦盘初：中国PMI数据疲弱重压市场

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* 欧元/美元涨0.58%，美元/日圆跌0.43%，澳元/美元涨0.21%，新西兰元/美元升0.71%

* 美元/离岸人民币跌0.5%，美元/人民币跌0.10%，美元/马币(林吉特)跌0.98%，布兰特原油下挫2.29%

* 日股日经指数重挫3.26%，中国沪综指跌1.57%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.92%，美国10年期公债收益率2.1842%

* 澳洲央行维持利率于历史低位不变，静观GDP数据

* 中国制造业和服务业PMI双降凸显下行压力，消费仍是中流砥柱 (完)

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全部现汇报价 (编译 张若琪 审校 蔡美珍)

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