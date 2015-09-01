《汇市简讯》伦敦盘初：中国PMI数据疲弱重压市场

芝加哥期市：CBOT玉米期货触及六个月高位，因出口和乙醇生产需求强劲
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。
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* 欧元/美元涨0.58%，美元/日圆跌0.43%，澳元/美元涨0.21%，新西兰元/美元升0.71%
* 美元/离岸人民币跌0.5%，美元/人民币跌0.10%，美元/马币(林吉特)跌0.98%，布兰特原油下挫2.29%
* 日股日经指数重挫3.26%，中国沪综指跌1.57%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.92%，美国10年期公债收益率2.1842%
* 澳洲央行维持利率于历史低位不变，静观GDP数据
* 中国制造业和服务业PMI双降凸显下行压力，消费仍是中流砥柱 (完)
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全部现汇报价 (编译 张若琪 审校 蔡美珍)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。
期货市场总成交量减少1,574口，至20,774口。数据显示，前一交易日未平仓合约减少1,292口，至259,328口。(完)
路透纽约1月20日 - 美国股市周五收高，市场普遍小幅上涨。特朗普今日宣誓就任美国总统，这是美股逾50年来首次在新总统入主白宫第一天以上涨作收。