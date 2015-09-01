路透基点：盈德气体1.5亿美元贷款定价细节出炉--TRLPC

路透香港9月1日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，盈德气体1.5亿美元3.5年贷款的定价细节出炉。

利率为伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码330个基点，平均期限2.875年。承诺贷款2,500万美元或以上的银行，综合收益为390个基点，获得主办行头衔，前端费172.5个基点；承诺1,000-2,400万美元，综合收益380个基点，获得安排行头衔，费用143.5个基点。设有一笔50个基点的承诺费。

1.5年宽限期后，分五期每半年不等额偿还：10%(第1-2期)，15%(第3期)，25%(第4期)，40%(第5期)。

汇丰银行担任牵头行兼簿记行(MLAB)。