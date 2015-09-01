路透基点：盈德气体1.5亿美元贷款定价细节出炉--TRLPC

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港9月1日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，盈德气体1.5亿美元3.5年贷款的定价细节出炉。
利率为伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码330个基点，平均期限2.875年。承诺贷款2,500万美元或以上的银行，综合收益为390个基点，获得主办行头衔，前端费172.5个基点；承诺1,000-2,400万美元，综合收益380个基点，获得安排行头衔，费用143.5个基点。设有一笔50个基点的承诺费。
1.5年宽限期后，分五期每半年不等额偿还：10%(第1-2期)，15%(第3期)，25%(第4期)，40%(第5期)。
汇丰银行担任牵头行兼簿记行(MLAB)。
贷款资金将用于再融资、资本支出以及一般公司用途。(完) (编译 蔡美珍；审校 张涛)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”