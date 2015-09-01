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亚洲 | 2015年 9月 1日 星期二 14:10 BJT

背景资料：中国人民银行三季度公开市场操作一览表

以下为中国人民银行2015年第三季度所进行的各期逆回购操作金额和利率：

     日期    招标量     7天期(%)   
          (亿元人民币)
    
     9/1    1,500        2.35
     8/27   1,500        2.35
     8/25   1,500        2.50
     8/20   1,200        2.50 
     8/18   1,200        2.50
     8/13     400        2.50
     8/11     500        2.50
     8/6      350        2.50
     8/4      500        2.50
     7/30     400        2.50
     7/28     500        2.50    
     7/23     350        2.50
     7/21     350        2.50
     7/16     200        2.50
     7/14     200        2.50
     7/9      350        2.50
     7/7      500        2.50
     7/2      350        2.50 
        
  注: 浏览央行2015年二季度公开市场操作情况，请点选 
          央行2015年一季度公开市场操作情况，请点选 
          央行2014年四季度公开市场操作情况，请点选 
          央行2014年三季度公开市场操作情况，请点选 (完)

 (发稿 吕雯瑾；审校 边竞)

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