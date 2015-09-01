台湾股市：收挫1.9%中止连五日涨势，随亚股回档整理及电子股表现疲弱

路透台北9月1日 - 台湾股市周二收跌逾1.9%，中止连五日涨势，拉回到8,000点附近整理。分析师表示，美股三大指数昨日全面收跌，其中Nasdaq指数跌幅逾1%，加以中国8月制造业PMI表现欠佳，带动台股随亚股走弱、电子股表现疲软，且上日台股因MSCI季度调整权重而尾盘狂拉百点，也提高今日回档的压力。

台湾加权股价指数 收跌1.92%，报8,017.56点。今日成交初值 为843.20亿台币，上交易日修正后为1,016.47亿。

台新投顾协理黄文清表示，这波台股从盘中低点反弹幅度已达千点、约13%，略见获利了结卖压，且上日尾盘急拉的电子类权值股全面走弱，致台股回吐上日急拉涨幅，在美国9月中旬升息变数厘清前，台股料暂在8,000点附近震荡整理。

〞昨天尾盘的急拉，刚好今天吐回去。〞他说。

国泰证期顾问处分析师蔡明翰也表示，因应MSCI季度调整，台股指数昨天尾盘急拉，今天开盘随即回档整理系属正常，目前大盘架构仍算健康，维持在反弹轨道上，短线料指数暂在8,000点上下200点间震荡。

他指出，目前外资在台股现货操作尚未转多，证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股再转为微幅卖超3.62亿台币，总计8月卖超570.67亿，对大盘后市仍有变数，现阶段指数属于价跌量缩、价涨量增格局。

当地时间13:51，亚股全面走跌，MSCI亚太明晟指数 跌0.92%，其中日股 跌幅高达3.33%，中国沪综指 跌1.64%，港股 跌幅也达0.63%。

受新订单需求不足、传统淡季等影响，中国8月官方和财新制造业PMI双双创下多年低点；而证券市场震荡导致金融服务业放缓亦拉低服务业PMI。下半年经济增速有破7%风险，短期仍需政府投资加码，并继续以宽松政策护航。

美国股市周一收跌，为2012年来表现最差的一个月收尾，之前一美国联邦储备理事会(FED/美联储)高阶官员的讲话加剧了投资者对9月升息的担忧。 (完)

美国股市 .NCN 标准普尔主要分类指数 0#.GSPMAJOR

美股盘前/盘后 XHR/USCN 美股一周展望 .N/OCN

Nasdaq最活跃个股 .AV.O 纽约证交所最活跃个股 .AV.N

Nasdaq涨幅居前个股 .PG.O 纽约证交所涨幅居前个股 .PG.N

Nasdaq跌幅居前个股 .PL.O 纽约证交所跌幅居前个股 .PL.N

美股业绩公布日程 US/RESFCN 中港台企业ADR报价一览表 CTMT/CN

股市新闻 STX-CMN 美股盘中英文报导 STXNEWS/US

欧洲股市报导 .EUCN 日OK本股市报导 .TCN

香港股市报导 .HKCN 中国股市报导 .SSCN

澳洲股市报导 .AXCN 台湾股市报导 .TWCN

韩国股市报导 .KSCN 东南亚股市报导 .SOCN

英股富时指数 .FTSE 德股DAX指数 .GDAXI