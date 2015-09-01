全球金市：股市和美元走软推升黄金，但美联储升息预期限制金价涨幅

“亚洲交易时段总体呈避险趋势，部分黄金买盘正是顺应这一态势，”CMC Markets首席市场分析师Ric Spooner表示。

0558GMT，现货金 涨0.6%至每盎司1,141美元。周一盘中没有重要事件需要关注。

8月金价月线涨3.5%，因有关中国经济放缓的忧虑激发了避险买盘，不过金价已脱离七周高点。

越来越多的迹象显示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)或将在9月16-17日的下次政策会议上升息，这可能限制金价上行潜力。

Spooner表示，只有再次出现像8月24日那样的全球股市深幅下挫，才能使美联储不升息。

“我认为，如果本周非农就业数据表现十分强劲，这当然会使他们获得机会...在9月采取行动，”他说。

美国12月期金 涨0.7%至每盎司1,140.90美元。

MKS Group交易员James Gardiner称，他预计金价阻力在1,145美元，之后为1,150美元，首道支撑位在1,125美元左右。

现货钯金 跌1.1%至每盎司592.30美元，现货铂金 涨0.2%至1,008.80美元。现货银 小涨0.3%至14.65美元。(完)

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