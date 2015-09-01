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亚洲 | 2015年 9月 1日 星期二 14:25 BJT

《汇市简讯》日经指数收于日低跌3.84%，美元/日圆跌穿120.50

0606GMT
    
    * 日经指数收于日低18,165.69点，跌724.79点，跌幅3.84%
    * 美元/日圆跌穿120.50，触发一些停止单，当前低位在120.46
    * 日经指数看似非常疲弱，如果美股再度走软，日经指数可能跌穿18
,000点
    * 美元/日圆技术支撑位在日线图一目均衡转换线120.15及120.00
    * 中国硬着陆担忧料将对日本、亚洲及全球经济成长造成冲击(完)
      
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 (编译 刘秀红；审校 张涛)

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