版本:
中国
亚洲 | 2015年 9月 1日 星期二 14:29 BJT

台湾个股：兆丰金年底前将现增募约250亿台币，并购东南亚金融机构

路透台北9月1日 - 台湾汇银龙头--兆丰金控 高层周二表示，目标将在年底前办理现金增资筹资约250亿台币，以并购东南亚金融机构。

兆丰金董事长蔡友才在一场记者会中称，希望今年内能推动现金增资，股价希望在每股22-23台币。

〞办现增先储备好银弹。〞蔡友才说。

他也表示，办理现增目标筹措250亿台币左右，以并购为目标，标的则是东南亚地区的金融机构。目前兆丰海外最赚钱的分行以香港分行和东协国家的分行为主。

兆丰金周二股价收跌3.69%报23.5台币。

台湾金管会积极希望台湾的银行能积极跨入亚洲，藉并购机会参与亚洲区域整合。(完) (记者 罗两莎; 撰写 高洁如; 审校 曾祥进)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐