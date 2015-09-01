台湾个股：兆丰金年底前将现增募约250亿台币，并购东南亚金融机构

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北9月1日 - 台湾汇银龙头--兆丰金控 高层周二表示，目标将在年底前办理现金增资筹资约250亿台币，以并购东南亚金融机构。
兆丰金董事长蔡友才在一场记者会中称，希望今年内能推动现金增资，股价希望在每股22-23台币。
〞办现增先储备好银弹。〞蔡友才说。
他也表示，办理现增目标筹措250亿台币左右，以并购为目标，标的则是东南亚地区的金融机构。目前兆丰海外最赚钱的分行以香港分行和东协国家的分行为主。
兆丰金周二股价收跌3.69%报23.5台币。
台湾金管会积极希望台湾的银行能积极跨入亚洲，藉并购机会参与亚洲区域整合。(完) (记者 罗两莎; 撰写 高洁如; 审校 曾祥进)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”