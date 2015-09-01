《汇市简讯》欧元/美元续涨，逼近200日均线切入位

0634GMT * 欧元/美元继续上涨，逼近200日移动均线切入位1.1297 * 1.1190起多头占主导地位，看涨至1.1400。停止单设在1.1100下方 * 突破200日移动均线及8月28日高位1.1310后偏向上行 * 慢性随机指标在超卖区域出现多头交叉，发出买入信号 * 图表：link.reuters.com/duk55w (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 刘秀红；审校 张明钧)