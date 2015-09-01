版本:
中国
市场报道 | 2015年 9月 1日 星期二 14:52 BJT

《汇市简讯》欧元/美元续涨，逼近200日均线切入位

0634GMT
    
    * 欧元/美元继续上涨，逼近200日移动均线切入位1.1297
    * 1.1190起多头占主导地位，看涨至1.1400。停止单设在1.1100下方
    * 突破200日移动均线及8月28日高位1.1310后偏向上行
    * 慢性随机指标在超卖区域出现多头交叉，发出买入信号    
    * 图表：link.reuters.com/duk55w
    (完)
      
    全球汇市简讯         英文汇市简讯页面      <FXBU
ZZ>
    全球汇市报导            汇市技术面解析    [TECH/FRX
CN]
    所有外汇新闻           汇率路透调查       [FRX-CPO
LL]
    美加经济指标预测      欧洲经济指标预测    [EU/ECI
CN]
    指标利率一览         澳元、新西兰元报导    [AUD/
CN]
    英镑报导                台币报导              [TWD/
CN]
    人民币报导              韩元报导              [KRW/
CN]
    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价          AF
X=   
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          NF
X=
    全部现汇报价             

 (编译 刘秀红；审校 张明钧)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐