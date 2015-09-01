台湾债市：指标券殖利率随美债收升，冷券市场平静短线先盘整

* 指标10年公债殖利率随美债扬升，卖压稍大 * 冷券市场弃券卖压不重 * 变数仍多台债短线先看盘整 路透台北9月1日 - 台湾指标10年公债104/12期 发行前交易殖利率周二扬 升，美债表现不佳，台债卖压稍大，但冷券市场抛券卖盘不重。交易员认为，台债未来变数 仍多，短线先以盘整视之。 他们认为，台债先前触及殖利率历史低位，短线反弹后陷入盘整。债市未来变数仍多， 比如本周末有美国非农就业数据、下周又有新债标售，且美国联邦储备理事会9月升息与否 仍不确定，令持券者卖压稍大。 〞现在殖利率还是偏低，变数很多，〞一票券商交易员说。 他们认为，虽然今日104/12卖压稍重，成交也不少，但是在冷券市场中并未如先前出现 较大的弃券卖压，因此先以交易商调整部位视之。 〞冷券市场还好，不像之前卖压比较大，〞一位小型银行业交易员表示。 他们认为，今日104/12期的成交虽大，但是多半是短线当日的抛补而已，尚未有明显的 留仓。以最新的数据看来，目前空单留仓104/12期约50多亿，并不算太高的留仓量。 也有交易员表示，先前冷券抛盘卖压主要是来自于外商银行，当时台币正处于大贬时刻 ，外商不计成本抛券的原因可能是要汇出，现在外商应无大举汇出需求，公债卖压不重。 本周五美国将公布非农就业数据；下周二(8日)台湾央行将代财政部标售104/12期10年 公债，金额预定350亿台币。 至于9月16至17日，美联储FOMC将举行为期两天的议息会议，17日宣布利率决定。台湾 央行则将于9月24日召开第三季全体理监事会议。 交易员预估，104/12期发行前交易殖利率区间暂看在1.10-1.20%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 10 104/12 +3.32 1.1632% 1.1375-1.1700% 12.90 本周全球重要经济事件和数据包括： 9/1(二)：欧元区及德、英、法、意8月制造业PMI；欧元区7月失业率；加拿大第二季GD P；美国8月Markit制造业PMI终值；美联储发布经济景气报告褐皮书；瑞士央行总裁乔丹在 一商业聚会上发表讲话；波士顿联储总裁罗森格伦就经济前景发表讲话；日本经济财政大臣 甘利明在一场研讨会发表演说。澳洲央行举行议息会议； 9/2(三)：澳洲第二季GDP；欧元区7月PPI；美国8月ADP民间就业岗位增幅；美国第二季 劳工成本修正值；美国7月工厂订单；韩国8月外汇储备；韩国第二季GDP修正值；美联储发 布经济景气报告褐皮书。瑞典央行举行货币政策会议； 9/3(四)：澳洲7月商品/服务进出口和贸易收支；欧元区和德、英、法、意8月服务业PM I；美国8月Challenger企业裁员人数；美国和加拿大7月国际贸易收支；美国8月Markit服务 业和综合PMI终值；日本央行审议委员木内登英发表演说；欧洲央行利率决定；马来西亚央 行宣布利率决议；瑞典央行公布利率决定。 9/4(五)：欧元区第二季GDP修正值；美国8月非农就业数据；加拿大8月就业数据；20国 集团(G20)财长及央行总裁会议；IMF亚太部门副主任Kalpana Kochhar发表演说。 30 104/11 没有成交 20 104/7 没有成交 10 104/5 1.2200 5 104/9 没有成交 3 104/1 没有成交 2 104/10 没有成交 (完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)