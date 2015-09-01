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亚洲 | 2015年 9月 1日 星期二 15:24 BJT

台湾债市：指标券殖利率随美债收升，冷券市场平静短线先盘整

* 指标10年公债殖利率随美债扬升，卖压稍大
    * 冷券市场弃券卖压不重
    * 变数仍多台债短线先看盘整

    路透台北9月1日 - 台湾指标10年公债104/12期 发行前交易殖利率周二扬
升，美债表现不佳，台债卖压稍大，但冷券市场抛券卖盘不重。交易员认为，台债未来变数
仍多，短线先以盘整视之。
    
    他们认为，台债先前触及殖利率历史低位，短线反弹后陷入盘整。债市未来变数仍多，
比如本周末有美国非农就业数据、下周又有新债标售，且美国联邦储备理事会9月升息与否
仍不确定，令持券者卖压稍大。
    
    〞现在殖利率还是偏低，变数很多，〞一票券商交易员说。
    
    他们认为，虽然今日104/12卖压稍重，成交也不少，但是在冷券市场中并未如先前出现
较大的弃券卖压，因此先以交易商调整部位视之。
    
    〞冷券市场还好，不像之前卖压比较大，〞一位小型银行业交易员表示。
    
    他们认为，今日104/12期的成交虽大，但是多半是短线当日的抛补而已，尚未有明显的
留仓。以最新的数据看来，目前空单留仓104/12期约50多亿，并不算太高的留仓量。
    
    也有交易员表示，先前冷券抛盘卖压主要是来自于外商银行，当时台币正处于大贬时刻
，外商不计成本抛券的原因可能是要汇出，现在外商应无大举汇出需求，公债卖压不重。
    
    本周五美国将公布非农就业数据；下周二(8日)台湾央行将代财政部标售104/12期10年
公债，金额预定350亿台币。
    
    至于9月16至17日，美联储FOMC将举行为期两天的议息会议，17日宣布利率决定。台湾
央行则将于9月24日召开第三季全体理监事会议。 
      
    交易员预估，104/12期发行前交易殖利率区间暂看在1.10-1.20%。 
                       
      收盘价                 涨跌幅      报价(%)          区间(%)     成交值
  年    期别                 (基点)                                 (亿台币)
  期                                                               
  10  104/12                  +3.32      1.1632%   1.1375-1.1700%      12.90
    
    本周全球重要经济事件和数据包括：       
    9/1(二)：欧元区及德、英、法、意8月制造业PMI；欧元区7月失业率；加拿大第二季GD
P；美国8月Markit制造业PMI终值；美联储发布经济景气报告褐皮书；瑞士央行总裁乔丹在
一商业聚会上发表讲话；波士顿联储总裁罗森格伦就经济前景发表讲话；日本经济财政大臣
甘利明在一场研讨会发表演说。澳洲央行举行议息会议；

    9/2(三)：澳洲第二季GDP；欧元区7月PPI；美国8月ADP民间就业岗位增幅；美国第二季
 劳工成本修正值；美国7月工厂订单；韩国8月外汇储备；韩国第二季GDP修正值；美联储发
 布经济景气报告褐皮书。瑞典央行举行货币政策会议；

    9/3(四)：澳洲7月商品/服务进出口和贸易收支；欧元区和德、英、法、意8月服务业PM
I；美国8月Challenger企业裁员人数；美国和加拿大7月国际贸易收支；美国8月Markit服务
业和综合PMI终值；日本央行审议委员木内登英发表演说；欧洲央行利率决定；马来西亚央
行宣布利率决议；瑞典央行公布利率决定。

    9/4(五)：欧元区第二季GDP修正值；美国8月非农就业数据；加拿大8月就业数据；20国
 集团(G20)财长及央行总裁会议；IMF亚太部门副主任Kalpana Kochhar发表演说。
    
         30      104/11                     没有成交
         20       104/7                     没有成交
         10       104/5                       1.2200
          5       104/9                     没有成交
          3       104/1                     没有成交
          2      104/10                     没有成交
 (完)    

 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)

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