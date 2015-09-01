更正-路透基点：四川省机场集团获得120亿元人民币工程贷款--TRLPC

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(更正：因译文有误，内文第一段改为“120亿元人民币贷款”，非“120亿美元贷款”)
路透香港9月1日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，四川省机场集团有限公司(四川机场集团)已获得中国农业银行承诺一笔120亿元人民币贷款(18.8亿美元)，用于兴建成都市第二座机场。
农业银行四川分行提供这项贷款，支持兴建成都天府国际机场；这是继成都双流国际机场之后，成都的第二座机场。
一名消息人士称，视施工进度而定，四川机场集团可能考虑近期内进行联贷。
根据当地媒体报导，计划年底开工建设，2019年投入使用。
新机场将位于四川省简阳市，2013年6月中国民用航空局正式批准，估计总投资692.32亿元人民币。(完) (编译 蔡美珍；审校 艾茂林)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”