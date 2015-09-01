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亚洲 | 2015年 9月 1日 星期二 15:28 BJT

更正-路透基点：四川省机场集团获得120亿元人民币工程贷款--TRLPC

(更正：因译文有误，内文第一段改为“120亿元人民币贷款”，非“120亿美元贷款”)

路透香港9月1日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，四川省机场集团有限公司(四川机场集团)已获得中国农业银行承诺一笔120亿元人民币贷款(18.8亿美元)，用于兴建成都市第二座机场。

农业银行四川分行提供这项贷款，支持兴建成都天府国际机场；这是继成都双流国际机场之后，成都的第二座机场。

一名消息人士称，视施工进度而定，四川机场集团可能考虑近期内进行联贷。

根据当地媒体报导，计划年底开工建设，2019年投入使用。

新机场将位于四川省简阳市，2013年6月中国民用航空局正式批准，估计总投资692.32亿元人民币。(完) (编译 蔡美珍；审校 艾茂林)

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