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亚洲 | 2015年 9月 1日 星期二 15:34 BJT

《汇市简讯》澳元/美元承压，但近期/日线低位提供支撑

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    * 澳元/美元涨至0.7155高位，此前澳洲央行维持利率不变
    * 在疲弱中国PMI数据影响下，测试0.7100。避险情绪仍带来压力
    * 目前暂时守住0.7100，日线低位提供支撑，包括周一低点0.7082及
上周三低位0.7070
    * 8月24日所及六年低位0.7044为最后一道防线，此后在0.7000有大
量障碍期权/停止单
    * 阻力位见周一高点0.7177，然后是上周反弹高位0.7250(完)
      
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 (编译 刘秀红；审校 张涛)

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