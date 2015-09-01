《汇市简讯》澳元/美元承压，但近期/日线低位提供支撑

0712GMT * 澳元/美元涨至0.7155高位，此前澳洲央行维持利率不变 * 在疲弱中国PMI数据影响下，测试0.7100。避险情绪仍带来压力 * 目前暂时守住0.7100，日线低位提供支撑，包括周一低点0.7082及 上周三低位0.7070 * 8月24日所及六年低位0.7044为最后一道防线，此后在0.7000有大 量障碍期权/停止单 * 阻力位见周一高点0.7177，然后是上周反弹高位0.7250(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 刘秀红；审校 张涛)