金属期市：伦敦期铜受中国制造业PMI数据不佳拖累下跌，期镍恢复跌势

0706GMT，伦敦金属交易所(LME)期铜 跌1%至每吨5,087.50美元，伦敦市场在长周末假期过后恢复交易。上海期货交易所期铜合约 收盘下跌0.4%，至每吨39,260元人民币。

铜和铝需求面传来利好消息。中国国家能源局网站周一发布配电网建设改造行动计划，明确全面加快现代配电网建设，2015-2020年配电网建设改造投资不低于2万亿元人民币。

有关铜矿供应放缓的预期也有助支撑铜价。摩根士丹利已将铜市供给预期由之前的过剩23万吨下调至接近持平，今年至今铜矿供应可能已减少40万吨。

欧洲铜冶炼商Aurubis周二称，随着厄尔尼诺天气形势加剧，在太平洋沿岸地区形成风暴，该公司在智利和秘鲁的生产问题将加重。

其它金属方面，LME期镍 下跌近3%至每吨9,775美元，追随中国期镍跌势。在需求担忧拖累下，上海期镍合约跌向上周纪录低位。(完)

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