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亚洲 | 2015年 9月 1日 星期二 15:45 BJT

日本个股：三菱材料预计在印尼的Gresik铜矿将于本周末复产

路透东京9月1日 - 三菱材料 一位发言人周二表示，公司控股的位于印尼的Gresik铜矿预计在本周末恢复运营。此前该矿于6月19日因技术问题关闭。

该发言人表示，三菱材料预计此次关闭将使得Gresik铜矿2015业务年度的产量比之前计划的270,663吨下降60,000吨。2015业务年度截止到2016年3月31日。

三菱材料在该矿持股60.5%，而美国自由港麦克默伦铜金矿公司 的印尼分支持有25%的股权。(完) (编译 王洋; 审校 高琦)

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