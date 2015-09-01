日本个股：三菱材料预计在印尼的Gresik铜矿将于本周末复产

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透东京9月1日 - 三菱材料 一位发言人周二表示，公司控股的位于印尼的Gresik铜矿预计在本周末恢复运营。此前该矿于6月19日因技术问题关闭。
该发言人表示，三菱材料预计此次关闭将使得Gresik铜矿2015业务年度的产量比之前计划的270,663吨下降60,000吨。2015业务年度截止到2016年3月31日。
三菱材料在该矿持股60.5%，而美国自由港麦克默伦铜金矿公司 的印尼分支持有25%的股权。(完) (编译 王洋; 审校 高琦)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”