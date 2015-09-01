日本个股：三菱材料预计在印尼的Gresik铜矿将于本周末复产

路透东京9月1日 - 三菱材料 一位发言人周二表示，公司控股的位于印尼的Gresik铜矿预计在本周末恢复运营。此前该矿于6月19日因技术问题关闭。

该发言人表示，三菱材料预计此次关闭将使得Gresik铜矿2015业务年度的产量比之前计划的270,663吨下降60,000吨。2015业务年度截止到2016年3月31日。