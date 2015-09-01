台湾汇市：台币收升1.3角，中国稳定汇率消息令新兴亚币上涨

* 中国稳定汇市消息令台币随新兴亚币转强 * 中国疲弱PMI数据让全球股市下挫，汇市料难平静 * 明日台币实质交易区间暂看32.200-32.700 路透台北9月1日 - 台币兑美元 周二收升1.3角。因路透报导中国央行对看空人民币的远汇业务祭 出收取准备金做法，带动交易盘回补亚币空仓，台币随着人民币以及韩元涨幅扩大一度劲升近5角，但外资转 汇出与央行干预，使得台币终场升值幅度收敛。 他们指出，虽然今日亚洲新兴货币普遍收升，但市场仍在针对9月中美国可能升息以及中国基本面疲弱的 议题进行激烈调整。午后日圆、欧元因中国制造业和服务业PMI数据都疲弱的避险需求而走升、美元下跌，此 外，美国股指期货 跌幅进一步扩大，亚洲股市也普遍下跌，诸多变数可能让汇市难以平静。 〞外资下午转汇出，老大(央行)有配合抓一把。〞一位银行交易主管说。 他表示，除外资进出影响外，今日台币实质价位升逾32.400时，也有进口商承接美元。 另一大型公股银行交易主管则称，今日外资进出都有，早上偏汇入，使得台币走强，但进口商也趁机承接 美元。不过下午外资美元卖盘消失，台币升值力道也缩减。 他认为，今日影响汇市的外部因素相当多，使得台币走势缺乏一致性，没有方向感。由于美国股指期货跌 幅扩大，可能拖累今晚美股表现，进而让明日包括台股在内的亚洲股市进一步下挫，届时台币是否还会偏强， 有待观察。 今日台币实质交易区间在32.430-32.566，上日交易区间在32.430-32.566。交易员预估，明日实质汇价主 要区间暂看32.200-32.700。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，目前一个月天期美元/台币换汇点自溢价转小幅折价。一个月美 元/台币远汇 尾盘报32.390/32.410，上日收在32.475。 多位消息人士周二透露，中国央行将从10月15日起对开展代客远期售汇业务的金融机构收取外汇风险准备 金，准备金率暂定为20%。分析人士认为，此举意在增加当前风行的离岸与在岸两地套利成本，打压远期购汇 ，有利于人民币汇率的整体稳定。 中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周二联合公布，中国宏观经济先行指标--8月官方制造业采购 经理人指数(PMI) 降至49.7，为半年来首次跌至荣枯线下方，并创下2012年8月以来最低水准。 台湾股市周二收跌逾1.9%，中止连五日涨势，拉回到8,000点附近整理。台湾证券交易所周二资料显示， 外资及陆资在台股卖超53.78亿台币，连两个交易日卖超共计57.40亿台币。 多数新兴亚洲货币周二上涨，因路透一篇报导称，中国计划采取新举措来稳定人民币汇率。不过对该地区 的信心仍然偏空，此前一项调查显示，中国的制造业活动下滑。 本周国际重要经济数据和事件： 9/1(二)：欧元区及德、英、法、意8月制造业PMI；欧元区7月失业率；加拿大第二季GDP ；美国8月Marki t制造业PMI终值；美联储发布经济景气报告褐皮书；瑞士央行总裁乔丹在一商业聚会上发表讲话；波士顿联储 总裁罗森格伦就经济前景发表讲话；澳洲央行举行议息会议； 9/2(三)：澳洲第二季GDP；欧元区7月PPI；美国8月ADP民间就业岗位增幅；美国第二季劳工成本修正值； 美国7月工厂订单；韩国8月外汇储备；韩国第二季GDP修正值；美联储发布经济景气报告褐皮书。瑞典央行举 行货币政策会议 9/3(四)：财新中国8月服务业PMI；澳洲7月商品/服务进出口和贸易收支；欧元区和德、英、法、意8月服 务业PMI；美国8月Challenger企业裁员人数；美国和加拿大7月国际贸易收支；美国8月Markit服务业和综合PM I终值；日本央行审议委员木内登英发表演说；欧洲央行利率决定；马来西亚央行宣布利率决议；瑞典央行公 布利率决定。 9/4(五)：欧元区第二季GDP修正值；美国8月非农就业数据；加拿大8月就业数据；20国集团(G20)财长及 央行总裁会议；IMF亚太部门副主任Kalpana Kochhar发表演说。 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 32.680 32.810 32.315-32.820 32.815 8.36 10.49 元太外汇经纪公司 32.678 32.808 32.325-32.812 32.812 3.86 5.11 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.030/-0.010 0.005/0.030 美元/台币六个月期 -0.080/-0.045 -0.040/0.005 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 董永年; 审校 曾祥进)