更新版 1-中国汇市：人民币收盘五连升刷新近三周新高，央行新规打压套利稳定预期

* 人民币收五连升与中间价双双创近三周新高 * 中国央行10月15日起对代客远期售汇收取20%外汇风险准备金--消息 * 急剧提高远期购汇成本打压套利，缓和贬值预期--分析人士 * 新规激发各个市场波动，CNH急涨，两地价差快速收窄 * 贬值预期消退有赖于宏观经济稳定 (新增收盘报价及更多评论) 路透上海9月1日 - 人民币兑美元即期 周二收盘五连升至近三周新高，中间价亦连三日涨百点 刷新近三周新高。交易员表示，央行出台新规大幅提升远期购汇成本，打击套利，衍生品市场反应激烈，离岸 CNH亦大涨，两地价差明显收窄，央行连番出招，短期人民币贬值预期或逐渐淡化，当然要汇率贬值预期真正 消退，则更赖于经济稳定。 他们并指出，离岸CNH市场反应较在岸激烈，与在岸价差收窄至450点子左右，预计价差将进一步收窄；随 着远期购汇成本上升，远期购汇需求将出现下降，而套利区间收窄甚至消失，远掉市场活跃度价格下降，央行 新规很可能误伤真实需求的客盘。 “干预也好包括今天的措施也好，都是要稳定市场，即期最近也反弹不少了...现在往哪边都说得通，还 得看央行的意图吧。”一外资行行交易员表示。 另一外资行交易员表示，近期即期市场连续升值是因央行干预迹象明显，客盘本身应该没有这么强烈的反 应。 多位消息人士周二透露，中国央行将从10月15日起对开展代客远期售汇业务的金融机构收取外汇风险准备 金，准备金率暂定为20%。分析人士认为，此举意在增加当前风行的离岸与在岸两地套利成本，打压远期购汇 ，有利于人民币汇率的整体稳定。 境内即期人民币兑美元今日收盘及盘中均创近三周新高，仅低于8月11日宣布汇改当日水平。 境内一年期美元掉期升水 今日大幅波动，早盘快速走升之后午后又回吐了大部分涨幅，最终 收盘涨幅明显收窄，且仍维持在1,200点子上方。 交易员指出，“早上市场反应有些过度，但对客盘来说，短期虽然增加了套利成本，这不代表现在套利就 没空间啊。” 另一银行交易员表示，对于后面的影响，远期购汇成本将上升，对于掉期点的走向，大概率是往利率平价 走，因为以前的购汇使得掉期点高于利率平价；另外，客户如果要做远期购汇，一个是期权，一个是即期加掉 期，估计期权市场会迎来比较大发展。 招商银行同业金融总部高级分析师刘东亮认为，此举有利于央行节省干预汇率的成本，减少外储消耗，但 根本而言，人民币贬值预期的消退有赖于宏观经济的趋势性好转。 今日人民币兑美元即期成交量 为279亿美元，与上日282亿美元基本持平。上周五515亿 美元成交再次刷新历史次高，此前历史最高成交量为8月12日创下的568亿美元。 全球汇市方面，避险的日圆和低收益的欧元周二走高，因市场担心中国经济形势。投资者纷纷解除这两种 货币的空头押注。 中国外汇交易中心周二更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.3677。外汇交易中心自8月24日开始，每天 五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市场人民币的主要报 价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.3645 6.3763 0.19% 中间价 6.3752 6.3893 0.22% 成交额 279亿美元 282亿美元 日内美元兑人民币相对于中 -0.17%(上限±2%) 日高 日低 间价最大波幅 日内波动幅度(pips) 126 6.3632 6.3758 今年以来升贬幅度 -2.52% 2005年汇改以来升贬幅度 30.04% 1年期美元/人民币掉期升水< 1,305 CNY1Y=CFXS> 离岸人民币市场 工具 今日 上日 CNH即期 6.4175 6.4409 一年期NDF <CNY1YNDFO 6.5855 6.5985 R=> 中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市 商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货 币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)