《路透晚报》--9月1日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：收低近4%，受中国经济和美国利率前景的不确定性拖累

日本股市周二大幅收跌，延续前一日的跌势。稍早调查结果显示8月份中国制造业连续第六个月收缩，而本周美国将有一系列重磅数据公布，在此之前投资者仍旧谨慎。日经指数收低3.8%至18,165.69点，跌向上周触及的六个月低点17,714.30点。东证股价指数跌3.8%，报1,478.11点。

--中国股市：沪综指震荡收跌1.2%，经济数据不佳致做空情绪扩散

中国股市沪综指震荡收跌1.2%。分析师指出，由于今日公布的PMI数据依然低迷，市场信心匮乏做空情绪扩散，短线套现压力持续释放，银行、煤电等权重股虽获护盘拉抬仍难阻止多数个股大幅下挫，在救市资金干预的情况下，预计短线大盘继续震荡以寻找方向。

沪综指收报3,166.624点，跌39.362点或1.23%。上证A股今日成交4,199亿元人民币，上日为4,306亿元。

--香港股市：恒指下跌2.2%，受中国制造业PMI数据低迷拖累

香港股市与地区股市一道下挫，因中国制造业数据低迷引发了对于经济硬着陆的担忧。恒生指数下跌2.2%至21,185.43点，恒生国企指数下跌3.0%至9,454.11点。

--汇市：日圆和欧元双双上扬，中国制造业数据提振避险情绪

避险的日圆和低收益的欧元走高，因市场担心中国经济形势。投资者纷纷解除这两种货币的空头押注。0825GMT，美元兑日圆下滑1.25%至119.70，已经脱离上周末触及的高位121.76日圆。欧元兑美元上涨0.78%至1.1298，上周触及一周低点1.1156。

--欧元债市：德债收益率涨势减弱，因中国数据欠佳且油价回落

德国公债收益率(殖利率)触及六周高位，但脚步似乎趋稳，因数据显示中国制造业处于数年来最严重跌势，且油价近日大涨后回落。德国10年期公债收益率早盘上升2个基点至0.81%，周一上升7个基点左右，六周以来首次突破0.80%。多数其它低评级的欧债日内均上升2-4个基点。

--国际油市：油价挫跌近3%，投资者对昨日涨势进行获利了结

油价在亚洲市场挫跌近3%，继昨日布兰特和美国原油大涨超过8%之后，投资者了结获利。0830GMT，10月布兰特原油跌12.29美元，或4.23%，报每桶51.86美元，上日大涨4.10美元，或8.2%。美国10月原油期货跌2.02美元，或4.11%，报47.18美元。上日收涨3.98美元，或8.8%。

--全球金市：股市和美元走软推升黄金，但美联储升息预期限制金价涨幅

黄金上涨，因最新出炉的数据又显示中国经济疲弱，让股市走势受挫。不过，有关美联储可能在9月升息的预期升温，限制了金价涨幅。0831GMT，现货金涨0.6%至每盎司1,141美元。美国12月期金涨0.7%至每盎司1,140.40美元。。

--金属期市：伦敦期铜受中国制造业PMI数据不佳拖累下跌，期镍恢复跌势

伦敦期铜下跌，因中国制造业活动放缓，而期镍恢复下行态势，受供给担忧拖累。0833GMT，伦敦金属交易所(LME)期铜跌0.85%至每吨5,091.50美元，伦敦市场在长周末假期过后恢复交易。上海期货交易所期铜合约收盘下跌0.4%，至每吨39,260元人民币。