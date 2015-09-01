欧元债市：德债收益率涨势减弱，因中国数据欠佳且油价回落

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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德国10年期公债收益率 早盘上升2个基点至0.81%，周一上升7个基点左右，六周以来首次突破0.80%。
多数其它低评级的欧债日内均上升2-4个基点。
“昨日德债期货突遭抛售及油价的大幅上涨表明，通胀放缓担忧已退居次要位置，”德国商业银行在发给客户的报告中称。
不过对于投资者而言，一大不确定因素是美国是否会在本月进行近十年来的首次升息，此举必将在全球市场引发反响。
有鉴于此，定于周二稍晚公布的美国制造业调查数据将备受关注，之后将是重中之重的周五非农就业数据。
奥地利周二将在一级市场标售14.3亿欧元2025年和2020年到期公债。(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 蔡美珍/刘秀红；审校 李春喜/张涛)
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1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
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