路透基点：石四药集团7亿港元贷款额度分配出炉--TRLPC

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港9月1日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，石四药集团有限公司7亿港元(9,000万美元)三年期贷款的额度分配已出炉。这是该公司首度在联贷市场筹资，为子弹式定期贷款。
牵头行兼簿记行(MLAB)法国巴黎银行承贷2.50亿港元。中国工商银行(澳门)、西门子财务服务、及台新银行各承贷1.2亿港元，担任牵头行。远东国际银行OBU承贷9,000万港元，担任主办行。
此案获得超额认贷。
法国巴黎银行7月初与借款人New Orient Investments Pharmaceutical Holdings (Hong Kong) Ltd签署贷款协议，之后转销给其他放款机构。
石四药集团为担保人，该交易包括4.95亿港元的A部分和2.05亿港元的B部分，利率较香港银行同业拆息(Hibor)加码275个基点。
承贷1.5亿港元或更多的银行可获综合收益305个基点，以及主办行头衔，前端费为90个基点。
A部分贷款资金用于回购至多1.5亿股股票，约占石四药集团有限公司5%的股权，回购价为每股3.30港元。B部分资金将用于一般融资需求。(完) (编译 蔡美珍；审校 孙茉莉)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”