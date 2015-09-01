路透基点：石四药集团7亿港元贷款额度分配出炉--TRLPC

路透香港9月1日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，石四药集团有限公司7亿港元(9,000万美元)三年期贷款的额度分配已出炉。这是该公司首度在联贷市场筹资，为子弹式定期贷款。

牵头行兼簿记行(MLAB)法国巴黎银行承贷2.50亿港元。中国工商银行(澳门)、西门子财务服务、及台新银行各承贷1.2亿港元，担任牵头行。远东国际银行OBU承贷9,000万港元，担任主办行。

此案获得超额认贷。

法国巴黎银行7月初与借款人New Orient Investments Pharmaceutical Holdings (Hong Kong) Ltd签署贷款协议，之后转销给其他放款机构。

石四药集团为担保人，该交易包括4.95亿港元的A部分和2.05亿港元的B部分，利率较香港银行同业拆息(Hibor)加码275个基点。

承贷1.5亿港元或更多的银行可获综合收益305个基点，以及主办行头衔，前端费为90个基点。