《综述》监管层频出利好中国股市无动于衷，“二八”分化大盘难改调整格局

* 监管层频出利好中国股市无动于衷

* PMI数据低迷，打压市场人气

* “二八”分化走势，难改调整格局

* 投资者小长假前离场观望

* 低估值蓝筹回购难成市场主导因素

作者 张晓翀

路透北京9月1日 - 中国股市周二在一系列政策信息的合力下仍震荡收跌，并再现千股跌停。分析师指出，虽然接二连三的利好政策已经彰显监管机构对股市的呵护态度，但持续低迷的经济基本面和投资者脆弱心态仍令大盘走势步履蹒跚。

近两日盘中“二八”分化的格局十分明显，低估值水平的金融股在利好政策的刺激以及政府军护盘下走势坚挺，而中小盘股依然不断下跌，后市并不看好。

中国证监会、财政部、国务院国资委和银监会四部委周一晚间通知称，为促进结构调整和资本市场稳定健康发展，将大力推进上市公司并购重组，积极鼓励上市公司现金分红，支持上市公司回购股份。

“肯定是利好。”信达证券分析师艾宜认为，监管机构此举彰显了对股市的信心，在这个时点推进此事显示，管理层认为目前市场的标的是有价值的。

首创证券策略分析师邵帅指出，四部委通知有利于稳定投资者回报，部分个股经过连续调整，股价已回归到价值投资区间，盘面显示已有中长期资金开始关注，不过短期尚难以成为主导市场的核心因素。

“现在银行股、券商股确实估值水平已经很低了，有些确实有投资价值，再跌中长线资金就会慢慢买。”他说。

今日银行、券商板块表现较好，因前者估值水平偏低且为政府护盘主要标的，后者则受国泰君安证券午间发布“将按公司2015年7月31日净资产20%的比例出资投资权益类证券”的消息提振。建设银行 收涨8.7%，国信证券 收涨5.4%。

但多数个股出现大幅下挫，以中小板和创业板为代表的中小盘股跌势依然不减，中小板和创业板指数均再度下破5日均线，大批中小盘股收报跌停。

昨日开始，中金所对沪深300、上证50、中证500股指期货客户的开仓量及保证金比例进行调整，以限制异常交易行为和加强风险防范。但周一周二各主要期指品种均连续下跌，其中中证1509累计跌幅逾15%。

招商证券策略研究王稹认为，当前资金偏好的是银行、券商和破净资产的低估值蓝筹，不会参与小股票，这也是主板和创业板分歧持续加大、中小板和创业板表现明显输给主板的原因。 “现在很难判断中短期走势。”他称。

沪综指 周二收报3,166.624点，跌1.23%。上证A股成交4,199亿元人民币，上日为4,306亿元。130亿元额度的沪股通 净卖出11.91亿元。

**抛压明显，反弹乏力**

多数分析师表示，由于临近阅兵小长假，市场避险情绪升温，投资者多数选择离场观望。同时今日公布的制造业PMI数据非常低迷，打压市场人气，信心不坚定的短线获利盘持续出逃。

上周四周五两日，A股出现连续两日大涨，沪综指累计升幅逾10%，低位买盘均出现获利。

“PMI数据显示经济出现收缩的状态，引发大家对宏观经济基本面的担忧，再加上现在整体信心也比较脆弱，一旦有不好的方面就容易被放大。”艾宜称。

邵帅也表示,上市公司中报业绩虽有一定幅度增长，但仍难以支撑前期股价涨幅。另外经济数据低于预期，将引发市场对上市公司三季度业绩走弱的担忧。

财新/Markit周二联合公布，中国8月制造业采购经理人指数(PMI) 终值为47.3，虽略高于初值47.1，但依然是2009年3月以来最低水准。这也是该指数连续第六个月处在荣枯线下方，上月终值为47.8。

分析师指出，本轮市场反弹缺乏龙头板块的有力带动，量能始终未能有效放大，制约了行情修复的力度。同时这次下跌跌穿年线，对市场心理影响非常大。

“5日均线短期的争夺多方没有优势，再往下看要考验前期低点的支撑。 ”邵帅认为，另外现在两融余额一直下降，说明很多资金离场。