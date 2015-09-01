纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透伦敦9月1日 - 以下为IRON FX分析师MARSHALL GITTLER对外汇市场重要技术走势及价位预测：
欧元/美元：由于8月26日时回跌至1.1500(R3)下方，个人保持中性立场。跌破上述重要心理关卡证实8月24日涨势为假性向上突破。因此，要再次升至1.1500(R3)上方，才能假设整体前景恢复偏多。
澳元/美元：虽然可能上涨一段时间，个人仍将近期涨势视为再次抛售的机会。在日线图上，已经完成了头肩顶型态，个人认为跌破0.7500重要心理区间暗示将延续长期下跌趋势。跌破0.7250(R2)确认日线图上将出现屡破前低，这支持澳元/美元终将下跌的看法，或许目标为0.7000心理区域。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1287 1.1211 0.68 -6.70 1.2097
美元/日圆 119.76 121.22 -1.20 0.25 119.68
欧元/日圆 135.17 135.87 -0.52 -6.92 144.77
美元/瑞郎 0.9598 0.9669 -0.73 -3.45 0.9941
英镑/美元 1.5325 1.5342 -0.11 -1.59 1.5573
美元/加元 1.3210 1.3135 0.57 13.70 1.1618
澳元/美元 0.7080 0.7110 -0.42 -13.32 0.8168
新西兰元/美元 0.6336 0.6334 0.03 -18.74 0.7797
欧元/瑞郎 1.0838 1.0844 -0.06 -9.88 1.2026
欧元/英镑 0.7364 0.7303 0.84 -5.04 0.7755
欧元/瑞典克朗 9.5320 9.4994 0.34 1.31 9.4688
美元/挪威克朗 8.3338 8.2771 0.69 11.53 7.4720
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 张明钧; 审校 孙茉莉)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”