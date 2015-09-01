澳元/美元：虽然可能上涨一段时间，个人仍将近期涨势视为再次抛售的机会。在日线图上，已经完成了头肩顶型态，个人认为跌破0.7500重要心理区间暗示将延续长期下跌趋势。跌破0.7250(R2)确认日线图上将出现屡破前低，这支持澳元/美元终将下跌的看法，或许目标为0.7000心理区域。