路透基点：领展房地产基金40亿港元贷款获七家银行承贷--TRLPC

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港9月1日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，领展房地产投资信托基金40亿港元(5.16亿美元)四年期贷款，已吸引七家银行承贷。
澳新银行、中国银行及汇丰银行各承贷6亿港元，星展银行、恒生银行、瑞穗银行及三井住友银行各承贷5.5亿港元。
贷款均分为一笔定期贷款和一笔循环信贷。借款方为Link Finance Ltd，而Link Holdings Ltd和领汇物业有限公司为担保方。
领展周一完成以66.2亿元人民币(10.3亿美元)收购上海企业天地1号及2号。
领展房地产投资信托基金是首家在香港上市的房地产投资信托基金(REIT)，为亚洲市值最大REIT，领汇旗下拥有的物业组合包括内部楼面面积约1,100万平方尺零售物业及约78,000个泊车位。(完) (编译 蔡美珍；审校 张明钧)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”