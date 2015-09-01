路透基点：领展房地产基金40亿港元贷款获七家银行承贷--TRLPC

路透香港9月1日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，领展房地产投资信托基金40亿港元(5.16亿美元)四年期贷款，已吸引七家银行承贷。

澳新银行、中国银行及汇丰银行各承贷6亿港元，星展银行、恒生银行、瑞穗银行及三井住友银行各承贷5.5亿港元。

贷款均分为一笔定期贷款和一笔循环信贷。借款方为Link Finance Ltd，而Link Holdings Ltd和领汇物业有限公司为担保方。

领展周一完成以66.2亿元人民币(10.3亿美元)收购上海企业天地1号及2号。