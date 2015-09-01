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市场报道 | 2015年 9月 1日 星期二 16:58 BJT

《汇市简讯》英镑下滑，受疲弱制造业PMI数据拖累

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* 英镑/美元跌穿7月低位1.5330，受疲弱PMI数据拖累

* 就业分项指数降至萎缩区域，为49.9。PMI降至51.5，预期为52.0

* 强劲的抵押贷款数据增强英国升息支持派立场

* 而升息给经济和股市造成的抑制作用，则为英镑空头带来更多激励

* 下一目标为6月低位1.5170。目前1.5380-1.5400似乎为见顶区域(完)

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全部现汇报价 (编译 刘秀红；审校 蔡美珍)

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