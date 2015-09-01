《汇市简讯》英镑下滑，受疲弱制造业PMI数据拖累

芝加哥期市：CBOT玉米期货触及六个月高位，因出口和乙醇生产需求强劲
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。
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* 英镑/美元跌穿7月低位1.5330，受疲弱PMI数据拖累
* 就业分项指数降至萎缩区域，为49.9。PMI降至51.5，预期为52.0
* 强劲的抵押贷款数据增强英国升息支持派立场
* 而升息给经济和股市造成的抑制作用，则为英镑空头带来更多激励
* 下一目标为6月低位1.5170。目前1.5380-1.5400似乎为见顶区域(完)
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全部现汇报价 (编译 刘秀红；审校 蔡美珍)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。
期货市场总成交量减少1,574口，至20,774口。数据显示，前一交易日未平仓合约减少1,292口，至259,328口。(完)
路透纽约1月20日 - 美国股市周五收高，市场普遍小幅上涨。特朗普今日宣誓就任美国总统，这是美股逾50年来首次在新总统入主白宫第一天以上涨作收。