美国个股：印度竞争当局指控谷歌滥用搜索领域主导地位

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透孟买9月1日 - 据知情人士称，印度竞争当局指控谷歌(Google) 滥用在网上搜索方面的的主导地位。若经证明指控成立，则这家美国公司将需要改变其在印度市场的做法，甚至有可能支付一大笔罚款。
这些知情人士称，准司法监管机构--印度竞争委员会(CCI)一项初步报告显示，谷歌在处理在线广告服务及搜索结果方面存有问题。
上述知情人士称，CCI预计会在9月17日聆讯会后作出终审裁定，会上谷歌将面对CCI七人小组的聆讯。
记者尚未立即电话联系到CCI主席Ashok Chawla予以置评。
“我们目前正在检视CCI在调查期间发出的此份报告，”谷歌发言人在一份声明中称，“我们将继续与CCI密切合作，仍然坚信我们完全遵守印度的竞争法规。”(完) (编译 刘秀红；审校 张明钧)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”