路透基点：台湾三辉建设首次联贷，30亿台币贷款完成签约--TRLPC

路透香港9月1日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，三辉建设已完成首笔联贷，为30亿台币(9,300万美元)五年期贷款。

中国信托商业银行担任唯一牵头行兼簿记行(MLAB)。东亚银行担任牵头行，另有两家银行担任主办行，两家参贷行。

这项子弹式贷款于8月11日完成签约，包含14.85亿台币的A部分，12.15亿台币的B部分，1.65亿台币的C部分，及1.35亿台币的D部分。A及C部分用于购买土地及再融资，B及D部分用于支持一项建案工程。

A及B部分利率分别较二、三或六个月台北金融业拆款定盘利率(TAIBOR)加码190及210个基点。C及D部分为三或六个月Taibor加码155个基点。

土地将作为A及C部分的担保。