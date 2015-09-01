路透基点：台湾三辉建设首次联贷，30亿台币贷款完成签约--TRLPC

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港9月1日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，三辉建设已完成首笔联贷，为30亿台币(9,300万美元)五年期贷款。
中国信托商业银行担任唯一牵头行兼簿记行(MLAB)。东亚银行担任牵头行，另有两家银行担任主办行，两家参贷行。
这项子弹式贷款于8月11日完成签约，包含14.85亿台币的A部分，12.15亿台币的B部分，1.65亿台币的C部分，及1.35亿台币的D部分。A及C部分用于购买土地及再融资，B及D部分用于支持一项建案工程。
A及B部分利率分别较二、三或六个月台北金融业拆款定盘利率(TAIBOR)加码190及210个基点。C及D部分为三或六个月Taibor加码155个基点。
土地将作为A及C部分的担保。
额度分配如下：中信银行8亿台币，东亚银行7.2亿台币，远东国际商银及台新银行各4.5亿台币，万通票券3亿台币，凯基银行2.8亿台币。(完) (编译 蔡美珍；审校 杜明霞)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”