中国个股：长江证券称新增出资7.9147亿元人民币划至证金公司单独运作

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透北京9月1日 - 中国券商长江证券股份有限公司 周二公告称，公司将新增出资7.9147亿元人民币，即先后共出资31.3850亿元（2015年7月底净资产的20%），划至证金公司设立的专门账户单独运作。
公告称，公司通过了《关于公司参与设立证金公司专门账户的议案》，本次出资事项纳入年度自营权益类证券投资范围，未超出公司2015年第二次临时股东大会的授权。
公告并称，本次董事会审议的事项较为紧迫，且董事会成员已就本次会议审议事项进行了充分的预沟通，为确保不影响公司正常经营活动，公司全体董事一致同意并签署了《同意豁免长江证券股份有限公司第七届董事会第十九次会议提前通知的函》。
今日部分券商陆续公告称拟提高权益类证券投资比例及自营业务规模。中国大型券商--国泰君安证券 周二午间公告称，拟按7月末净资产20%比例出资投资权益类证券，并相应提高自营业务规模。
长江证券A股周二报收9.66元，近一个月下跌16.74%。（完） (发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”