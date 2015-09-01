更新版 1-两岸金融：两岸银行监理平台会议将于9月13-16日在台湾举行--金管会

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(新增银行局长谈话内容)
路透台北9月1日 - 台湾金管会银行局周二称，预计9月13-16日间，第五度两岸银行监理平台会议“金银会”将在台湾举行。
金管会银行局长詹庭祯在一场记者会并指出，现任中国银监会主席尚福林将率团来台参访，期间并择期举行金银五会。
“大陆这次很关心农村金融。”他说。
他也表示，这次涉及准入的实质议题尚未确定，双方将持续进行金融交流，包括陆方对农村金融及信保基金制度等议题有兴趣，台方则对大陆P2P网路金融及第三方支付等议题进行交流。
两岸金融监管高层每年定期举行会议以讨论两岸银行、证券和保险等业务合作及监管、交流等议题。(完)
(记者 詹静宜; 撰写 高洁如; 审校 曾祥进)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”