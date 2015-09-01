更新版 1-台湾货币市场：银行强力推销资金利率稳，投信附买回资金改拥股市

* 央行委托银行收受隔拆利率持稳 * 资金充沛，多家大银行四处打电话推销资金 * 短票利率持平于0.47% * 债券RP利率持稳，投信公司资金转入股市 (更新拆款以及央行发行存单细节) 记者 罗两莎 路透台北9月1日 - 台湾银行间短率周二仍持稳。银行资金调度人员指出，因今天市场 资金宽松，大型银行资金都很多，小型民营银行则有小缺口，因此，到期大都续借，且有新 的拆入需求出现。 他们表示，今天手中资金较多的多为大型本地银行，为了消化过多资金，资调人员四处 打电话，询问经常往来且有拆入银行要不要拿钱。 〞感觉上，今天打电话来推销资金的银行比昨天多很多，所以很好借。〞一位中型民银 行资调人员说。 台湾央行在上周二调降委托银行收受隔拆利率5个基点至0.32%后，迄今均维持在该水准 。 今日报价 上日收盘 隔夜银行间拆款加权平均 0.321% 0.323% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.280-0.370% 0.280-0.370% --一周拆款利率区间 0.320-0.430% 0.320-0.450% --两周拆款利率区间 0.360-0.405% 0.400-0.430% **短票利率持平** 短票方面，票券商交易员表示，因今天是月初，发票量很少，惟市场资金充沛，呈现僧 多粥少的情况，因此，一早大票即销售一空，利率则持平于昨日水准。 〞今天市场上钱很多，票一下子就卖完了，晚来的人都扑空。〞一位大型票券公司交易 员说。 大型票券商与银行间承作的自保30天短票主要成交在0.47%，上日亦在0.47%。 据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0. 471%，前日在0.474%；上日成交量108.06亿台币，前日167.05亿台币。 台湾央行周二共发行1,093.50亿台币定存单，较今日存单到期金额1,090.50亿，发行 余额增3亿。 本周到期台湾央行存单金额为6,893.7亿台币；本周余日到期金额分别为：周三2,131亿 ；周四2,131亿及周五288亿。 拆款中心资料 显示，周二超额准备为565亿台币，累积超额准备为7,290亿台币、 加计前期1%的超额准备8,310亿台币。 **RP利率大致持平** 债市附买回(RP)市场方面，证券商交易员指出，今天利率没有变动，但投信公司到期未 续做的情况明显增，主因是随台股重挫，台湾金管会日前邀集各投信业者喝咖啡，希望他们 能配合投资股市，投信陆续把资金移转到股市。 〞今天投信走掉的钱不少，他们前几天就预告要把钱转到股市。〞一位大型票券公司交 易员说。 今日短天期证券商公债的附买回利率主要成交在0.46-0.49%，上日区间则在0.46-0.50% ；10天期以上公司债RP主要成交在0.58-0.59%，上日区间亦为0.58-0.59%。 大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率极短天期利率维持在0.42%，大区间在0.4 2-0.45%，上日区间则为0.42-0.44%。 公司债新承做附买回利率方面，极短天期仍在0.46%，大区间在0.45-0.49%，上日区间 则为0.45%-0.48%；这部分的债券附买回成交利率高低与票券商条件及承作对象不同，有所 差异。(完) (审校 杨淑祯)