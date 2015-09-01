香港个股：中国信达获准在银行间债市发行至多160亿元人民币金融债券

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港9月1日 - 中国信达资产管理股份有限公司 周二宣布，其已获内地监管机构批准发行总额不超过160亿元人民币的金融债券，资金将用于增加其营运资金、优化资产负债结构等用途。
公司的声明称，已先后获得中国银监会及中国人民银行的批覆，获准在全国银行间债券市场公开发行高至160亿元金融债券，公司并拟于近期在全国银行间债券市场，通过人民银行债券发行系统招标发行。
中国信达表示，发债所筹资用将用于增加公司营运资金、优化资产负债结构、推动业务发展和金融创新以及主管机关认定的其他用途。
中国信达此前入标收购中银香港 放售的香港南洋商业银行，挂牌价格680亿港元，且为唯一提交标书的竞标者。 （完）
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”