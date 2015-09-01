香港个股：中国信达获准在银行间债市发行至多160亿元人民币金融债券

路透香港9月1日 - 中国信达资产管理股份有限公司 周二宣布，其已获内地监管机构批准发行总额不超过160亿元人民币的金融债券，资金将用于增加其营运资金、优化资产负债结构等用途。

公司的声明称，已先后获得中国银监会及中国人民银行的批覆，获准在全国银行间债券市场公开发行高至160亿元金融债券，公司并拟于近期在全国银行间债券市场，通过人民银行债券发行系统招标发行。

中国信达表示，发债所筹资用将用于增加公司营运资金、优化资产负债结构、推动业务发展和金融创新以及主管机关认定的其他用途。

中国信达此前入标收购中银香港 放售的香港南洋商业银行，挂牌价格680亿港元，且为唯一提交标书的竞标者。 （完）

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