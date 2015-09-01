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亚洲 | 2015年 9月 1日 星期二 18:21 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶收盘微跌，受中国数据疲软及股市下跌打压

周一油价连续第三天大涨，但周二下挫逾3%，受中国制造业活动放缓消息拖累。

中国8月官方制造业PMI降至49.7，为半年来首次跌至荣枯线下方，并创下2012年8月以来最低水准，当时为49.2；财新8月中国制造业PMI终值47.3，虽略高于初值47.1，但依然是2009年3月以来最低水准。

日本股市日经指数 收低3.8%，中国股市沪综指震荡收跌1.2%。

“投资人已经对抛售厌倦，但因为中国股市及经济的不确定性，他们也不能解除空头部位，”Tazawa称。

上海期交所主力1月期胶合约 下跌65元人民币，收报每吨11,450元人民币。

新加坡商品交易所(SICOM)近月10月期胶 最新报每公斤124.0美分，下跌0.8美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李春喜/蔡美珍；审校 张明钧)

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