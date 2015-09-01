亚洲橡胶：TOCOM期胶收盘微跌，受中国数据疲软及股市下跌打压

中国8月官方制造业PMI降至49.7，为半年来首次跌至荣枯线下方，并创下2012年8月以来最低水准，当时为49.2；财新8月中国制造业PMI终值47.3，虽略高于初值47.1，但依然是2009年3月以来最低水准。