台湾金融：金管会已要求保险公司拟定无活络部位与IFRS 9衔接计画

路透台北9月1日 - 台湾金管会周二称，已要求保险公司最快年底、最慢明年3月拟定无活络部位与最新国际会计准则(IFRS 9)衔接计画。

金管会保险局副局长施琼华今天在一场记者会并指出，已针对保险公司无活络部位的处理，多次邀集学者、专家进行研商，研议结果朝向希望保险公司无活络部位。

“有要求保险公司(IFRS 9衔接计画)最快年底、最慢明年3月出来。”另一位不愿具名保险局官员也称。

他也表示，目前只要确认市场没有无活络报价就可以放于无活络部位，但IFRS 9将于2018年上路，其中并没有无活络项目，明年3月要初步算出无活络部位的影响数。