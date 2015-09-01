台湾金融：金管会已要求保险公司拟定无活络部位与IFRS 9衔接计画

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北9月1日 - 台湾金管会周二称，已要求保险公司最快年底、最慢明年3月拟定无活络部位与最新国际会计准则(IFRS 9)衔接计画。
金管会保险局副局长施琼华今天在一场记者会并指出，已针对保险公司无活络部位的处理，多次邀集学者、专家进行研商，研议结果朝向希望保险公司无活络部位。
“有要求保险公司(IFRS 9衔接计画)最快年底、最慢明年3月出来。”另一位不愿具名保险局官员也称。
他也表示，目前只要确认市场没有无活络报价就可以放于无活络部位，但IFRS 9将于2018年上路，其中并没有无活络项目，明年3月要初步算出无活络部位的影响数。
他认为，此事对保险公司主要的影响是财务报表，希望对保险业财报影响降到最低，因此已请保险公司拟定无活络部位与IFRS 9衔接计画。(完) (记者 詹静宜；审校 林高丽)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”