国际油市：明年亚洲航煤和柴油裂解价差料进一步走软，因中国加大出口

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透新加坡9月1日 - 业内消息人士周二表示，亚洲航煤和柴油裂解价差明年可能会走弱，因预期中国加大出口势必冲击市场。
业内消息人士称，中国中化集团预期很快将获准出口油品，因北京方面采取措施放宽对燃料出口限制，以缓解国内过剩局面并推动出口。
据三位知情人士称，中化集团已经为其日产24万桶的泉州炼厂的燃料出口做准备，其中一消息人士估计，中化集团可能获得35万吨的年出口配额。
如果该出口配额获准，中国的柴油和航煤出口将增加，从而进一步降低了这些油品的利润率。
台湾台塑石化已求售超过100万桶的柴油和航煤，船期为10月初，加剧了该地区本已供给过剩的状况。
继上月完成维护工作后，台塑石化将增加麦寮炼厂本月的产能利用率，不过预期还是会低于正常水准。
业内消息人士称，台湾中油公司已买入40,000千升航煤，船期定在9月，较新加坡报价略升水。
新加坡现货市场没有交易达成。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 孙茉莉; 审校 王洋)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”