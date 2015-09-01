国际油市：明年亚洲航煤和柴油裂解价差料进一步走软，因中国加大出口

路透新加坡9月1日 - 业内消息人士周二表示，亚洲航煤和柴油裂解价差明年可能会走弱，因预期中国加大出口势必冲击市场。

业内消息人士称，中国中化集团预期很快将获准出口油品，因北京方面采取措施放宽对燃料出口限制，以缓解国内过剩局面并推动出口。

据三位知情人士称，中化集团已经为其日产24万桶的泉州炼厂的燃料出口做准备，其中一消息人士估计，中化集团可能获得35万吨的年出口配额。

如果该出口配额获准，中国的柴油和航煤出口将增加，从而进一步降低了这些油品的利润率。

台湾台塑石化已求售超过100万桶的柴油和航煤，船期为10月初，加剧了该地区本已供给过剩的状况。

继上月完成维护工作后，台塑石化将增加麦寮炼厂本月的产能利用率，不过预期还是会低于正常水准。

业内消息人士称，台湾中油公司已买入40,000千升航煤，船期定在9月，较新加坡报价略升水。

新加坡现货市场没有交易达成。(完)

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