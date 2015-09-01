东南亚股市：受中国PMI数据欠佳拖累收低，印尼股市领跌

路透9月1日 - 东南亚股市周二收低，印尼市场领跌，因此前调查显示，中国制造业活动遭遇数年来最大跌幅，引发对该国经济质素的担忧。

对美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能升息的揣测亦打压人气，此前FED副主席费舍尔(Stanley Fischer)的言论加剧了可能在本月加息的担忧。

印尼股市 大跌2.2%，至8月26日以来最低收位，金融股引领跌势。

外资净抛售1,651万美元的股票。

分析称，核心通胀率高于预期拉低了金融和消费类股，此外，中国制造业数据逊于预期亦损及商品类股人气。

中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周二联合公布，8月官方制造业采购经理人指数(PMI)降至49.7，为半年来首次跌至荣枯线下方，并创下2012年8月以来最低水准，当时为49.2。

泰国股市 下滑1.5%，至近一周收盘低位，能源股一路下滑。外资净买入2,455万美元的股票。

新加坡 下滑1.3%，至一周最低收位；菲律宾股市 和马来西亚股市 各跌0.2%，越南 下滑0.4%。

涨跌 当日 今年以来 2014年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 332.07 -3.21 -0.96 -19.16 410.77

新加坡 2882.77 -38.67 -1.32 -14.33 3365.15

马来西亚 1609.21 -3.53 -0.22 -8.63 1761.25

泰国 1362.39 -20.02 -1.45 -9.03 1497.67

印尼 4412.46 -97.15 -2.15 -15.58 5226.95

菲律宾 7086.86 -11.95 -0.17 -1.99 7230.57

越南 562.31 -2.44 -0.43 +3.06 545.63

(完)

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