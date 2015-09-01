国际油市：亚洲石脑油裂解价差下滑，但现货价格稍稍改善

路透新加坡9月1日 - 亚洲石脑油裂解价差周二从一周高位下降，跌至每吨64.60美元，但现货价格稍稍改善，交易员表示这是因为之前有定期采购，以及9月到东方的船货减少。

韩国的LG化学采购了一艘10月上半月现货石脑油，价格为成本加运费价(C&F)每吨较日本报价贴水约3-4美元，

8月26日时该公司曾支付贴水4-5美元以购买类似船期的现货石脑油。

一位交易员说：“价格较上周上涨，但仍然很低。”

虽然9月从欧洲和地中海流入亚洲的船货将低于前八个月的平均水平，但交易员表示东方还不能完全消化近期的船货。

5-8月石脑油到亚洲的月平均水平是185万吨，去年同期是136万吨。

台湾中油求购3.5万吨石脑油，另外标购3.5万吨船期10月1-25日的重质石脑油。

汽油方面，台塑石化标售25万桶93号汽油，船期是10月末，转运港是麦寮。

新加坡现货市场上，中国石油以每桶62.60美元的价格买入两艘船期为9月16-20日的92号汽油船货，卖家分别是PTT和Socar。

维多以每桶66.58美元的价格，从Phillips 66购入一艘船期为9月16-20日的95号汽油船货。(完)

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