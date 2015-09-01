国际油市：亚洲380-cst燃料油贴水扩大，售价疲弱带来打压

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透新加坡9月1日 - 新加坡380-cst燃料油船货价差周二扩大至两日来低点，现货交易价格疲弱带来打压。
据路透数据显示，380-cst燃料油贴水扩大0.56美元，至每吨较新加坡现货报价贴水5.56美元。
据路透计算，指标380-cst售价一度报每吨257美元，相当于较新加坡现货报价每吨贴水8.59-9.15美元。
“这是9月第一天，交易商刚开始评估本月的价格，”新加坡一燃料交易商说道。
现货交易成交了两笔。
贡渥(Gunvor)自摩科瑞手中买入20,000吨180-cst燃料油，船期定在9月25-29日，每吨售价报262美元。
维多自摩科瑞手中买入20,000吨180-cst燃料油，船期为9月18-22日，售价报每吨260美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 孙茉莉; 审校 王洋)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”