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亚洲 | 2015年 9月 1日 星期二 20:15 BJT

国际油市：亚洲380-cst燃料油贴水扩大，售价疲弱带来打压

路透新加坡9月1日 - 新加坡380-cst燃料油船货价差周二扩大至两日来低点，现货交易价格疲弱带来打压。

据路透数据显示，380-cst燃料油贴水扩大0.56美元，至每吨较新加坡现货报价贴水5.56美元。

据路透计算，指标380-cst售价一度报每吨257美元，相当于较新加坡现货报价每吨贴水8.59-9.15美元。

“这是9月第一天，交易商刚开始评估本月的价格，”新加坡一燃料交易商说道。

现货交易成交了两笔。

贡渥(Gunvor)自摩科瑞手中买入20,000吨180-cst燃料油，船期定在9月25-29日，每吨售价报262美元。

维多自摩科瑞手中买入20,000吨180-cst燃料油，船期为9月18-22日，售价报每吨260美元。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 孙茉莉; 审校 王洋)

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