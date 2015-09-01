马来西亚期市：棕榈油连续第三日上涨，得益于外部市场因素

路透雅加达9月1日 - 马来西亚棕榈油期货周二连续第三日上涨，之前原油价格在隔夜跳升，且其它植物油市场也录得涨幅。

“棕榈油上涨纯粹是受到了外部市场因素的带动，”吉隆坡一外资商品经纪商的交易员说道，他指的是原油价格隔夜大涨8%，以及中国大商所植物油合约上涨。