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亚洲 | 2015年 9月 1日 星期二 22:01 BJT

马来西亚期市：棕榈油连续第三日上涨，得益于外部市场因素

路透雅加达9月1日 - 马来西亚棕榈油期货周二连续第三日上涨，之前原油价格在隔夜跳升，且其它植物油市场也录得涨幅。

马币走强带来的影响很微小。

马来西亚11月棕榈油合约 上涨1.1%，报2,009马币，盘中介于1,973-2,019马币交投。

成交量报63,004口，远高于以往的35,000口每日均量。

“棕榈油上涨纯粹是受到了外部市场因素的带动，”吉隆坡一外资商品经纪商的交易员说道，他指的是原油价格隔夜大涨8%，以及中国大商所植物油合约上涨。

“很强劲，”该交易员说。马币周二涨逾1%未对棕榈油价格构成影响。

船货调查机构ITS的数据显示，马来西亚8月1-31日棕榈油出口较上月下降1.2%至1,525,389吨。

另一家船货验证机构SGS的数据则显示，马来西亚8月棕榈油出口较前月增加0.2%至1,542,017吨。

路透技术分析师王涛表示，棕榈油可能跌至1,936马币，因其未能突破阻力位1,981马币。(完)

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(编译 王洋; 审校 孙茉莉)

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