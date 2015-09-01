马来西亚期市：棕榈油连续第三日上涨，得益于外部市场因素

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透雅加达9月1日 - 马来西亚棕榈油期货周二连续第三日上涨，之前原油价格在隔夜跳升，且其它植物油市场也录得涨幅。
马币走强带来的影响很微小。
马来西亚11月棕榈油合约 上涨1.1%，报2,009马币，盘中介于1,973-2,019马币交投。
成交量报63,004口，远高于以往的35,000口每日均量。
“棕榈油上涨纯粹是受到了外部市场因素的带动，”吉隆坡一外资商品经纪商的交易员说道，他指的是原油价格隔夜大涨8%，以及中国大商所植物油合约上涨。
“很强劲，”该交易员说。马币周二涨逾1%未对棕榈油价格构成影响。
船货调查机构ITS的数据显示，马来西亚8月1-31日棕榈油出口较上月下降1.2%至1,525,389吨。
另一家船货验证机构SGS的数据则显示，马来西亚8月棕榈油出口较前月增加0.2%至1,542,017吨。
路透技术分析师王涛表示，棕榈油可能跌至1,936马币，因其未能突破阻力位1,981马币。(完)
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(编译 王洋; 审校 孙茉莉)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”