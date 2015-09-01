美国各类经济指标总览--2015/9/1

美国商务部周二公布，美国7月建筑支出上升0.7%，至1.083万亿美元，预估为上升0.6%。6月建 筑支出修订后为增长0.7%，前值为增长0.1%。 美国供应管理协会(ISM)周二公布的数据显示，8月全国制造业活动指数从上月的52.7降至5 1.1，创2013年5月以来最低。该数据低于路透调查中分析师预计的52.6。新订单分项指标从56. 5降至51.7，亦为2013年5月以来最低。支付价格指数从44.0降至39.0，为3月以来最低，而且逊 于市场预期的42.5。就业分项指标从52.7降至51.2，为4月以来最低；同期进口分项指数触及20 13年1月以来最低51.5。 失业率(%) 5.3 (7月) 5.3 (6月) 非农业就业岗位(万) 增加21.5 (7月) 增加23.1 (6月修正值) 平均时薪(%) +0.2% (7月) 持平 (6月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.1 (7月) +0.3 (6月) 不包括食品和能源核心CPI( ＋0.1 (7月) +0.2 (6月) %) 实质所得(%) +0.4 (7月) -0.4 (6月修正值) 生产者物价指数(PPI)(%) +0.2 (7月) +0.4 (6月) 不包括食品和能源PPI(%) +0.3 (7月) +0.3 (6月) 国内生产总值(GDP)(%) +3.7 (第二季修正 +0.6 (第一季终值) 值) GDP平减指数(%) +2.1 (第二季修正 +0.1 (第一季终值) 值) 零售销售(%) +0.6% (7月) 持平 (6月修正值) 国际贸易收支(亿美元) 逆差438.4 (6月) 逆差409.4 (5月修正值) 雇佣成本(%) +0.2 (第二季) +0.7 (第一季) 工业生产(%) +0.6 (7月) +0.1 (6月修正值) 产能利用率(%) 78.0 (7月) 77.7 (6月修正值) 初请失业金人数(万人) 27.1 (8月22日当周 27.7 8月15日当周修正 ) 值 联邦预算(亿美元) 赤字1,492 (7月) 盈余518 (6月) 领先指标(%) -0.2 (7月) +0.6 (6月修正值) 个人所得(%) +0.4 (7月) +0.4 (6月) 个人消费支出(PCE)物价(%) +0.1 (7月) +0.2 (6月) 消费者信贷(亿美元) 增加207.4 (6月) 增加165.2 (5月修正值) 企业库存(%) +0.8 (6月) +0.3 (5月) 建筑支出(%) +0.7 (7月) +0.7 (6月修正值) 消费者信心 101.5 (8月) 91.0 (７月修正值) 房屋开工(万户) 120.6 (7月) 120.4 (6月) 建筑许可(万户) 113 (7月修正值) 133.7 (6月) 成屋销售(万户) 559 (7月) 548 (6月修正值) 新屋销售(万户) 50.7 (7月) 48.1 (6月修正值) 工厂订单(%) +1.8 (6月) -1.1 (5月修正值) 耐久财(耐用品)订单(%) 2.0 (7月) 4.1 (6月修正值) 供应管理协会非制造业指数 56.0 (6月) 55.7 (5月) 供应管理协会制造业指数 51.1 (8月) 52.7 (7月) 趸售(批发)库存(%) +0.9 (6月) +0.6 (5月修正值) 进口物价(%) -0.9 (7月) 持平 (6月) 出口物价(%) -0.2 (7月) -0.3 (6月) 单位劳工成本(%) +0.5 (第二季初值) +2.3 (第一季修正值) 非农业生产率(%) -3.1 (第一季修正 -2.1 (第四季修正值) 值) 经常账(亿美元) 赤字1,133 (第一季) 赤字1,031 (第四季修正值)