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市场报道 | 2015年 9月 1日 星期二 22:16 BJT

美国各类经济指标总览--2015/9/1

美国商务部周二公布，美国7月建筑支出上升0.7%，至1.083万亿美元，预估为上升0.6%。6月建
筑支出修订后为增长0.7%，前值为增长0.1%。 
    
    美国供应管理协会(ISM)周二公布的数据显示，8月全国制造业活动指数从上月的52.7降至5
1.1，创2013年5月以来最低。该数据低于路透调查中分析师预计的52.6。新订单分项指标从56.
5降至51.7，亦为2013年5月以来最低。支付价格指数从44.0降至39.0，为3月以来最低，而且逊
于市场预期的42.5。就业分项指标从52.7降至51.2，为4月以来最低；同期进口分项指数触及20
13年1月以来最低51.5。 
 失业率(%)                         5.3  (7月)                 5.3  (6月)
 非农业就业岗位(万)           增加21.5  (7月)            增加23.1  (6月修正值)
 平均时薪(%)                     +0.2%  (7月)                持平  (6月修正值)
 消费者物价指数(CPI)(%)           +0.1  (7月)                +0.3  (6月)
 不包括食品和能源核心CPI(        ＋0.1  (7月)                +0.2  (6月)
 %)                                                                
 实质所得(%)                      +0.4  (7月)                -0.4  (6月修正值)
 生产者物价指数(PPI)(%)           +0.2  (7月)                +0.4  (6月)
 不包括食品和能源PPI(%)           +0.3  (7月)                +0.3  (6月)
 国内生产总值(GDP)(%)             +3.7  (第二季修正          +0.6  (第一季终值)  
                                        值)                        
 GDP平减指数(%)                   +2.1  (第二季修正          +0.1  (第一季终值)   
                                        值)                        
 零售销售(%)                     +0.6%  (7月)                持平  (6月修正值)
 国际贸易收支(亿美元)        逆差438.4  (6月)           逆差409.4  (5月修正值)
 雇佣成本(%)                      +0.2  (第二季)             +0.7  (第一季)
 工业生产(%)                      +0.6  (7月)                +0.1  (6月修正值)
 产能利用率(%)                    78.0  (7月)                77.7  (6月修正值)
 初请失业金人数(万人)             27.1  (8月22日当周         27.7  8月15日当周修正
                                        )                          值
 联邦预算(亿美元)            赤字1,492  (7月)             盈余518  (6月)
 领先指标(%)                      -0.2  (7月)                +0.6  (6月修正值)
 个人所得(%)                      +0.4  (7月)                +0.4  (6月)
 个人消费支出(PCE)物价(%)         +0.1  (7月)                +0.2  (6月)
                                                                   
 消费者信贷(亿美元)          增加207.4  (6月)           增加165.2  (5月修正值)
 企业库存(%)                      +0.8  (6月)                +0.3  (5月)
 建筑支出(%)                      +0.7  (7月)                +0.7  (6月修正值)
 消费者信心                      101.5  (8月)                91.0  (７月修正值)
 房屋开工(万户)                  120.6  (7月)               120.4  (6月)
 建筑许可(万户)                    113  (7月修正值)         133.7  (6月)
 成屋销售(万户)                    559  (7月)                 548  (6月修正值)
 新屋销售(万户)                   50.7  (7月)                48.1  (6月修正值)
 工厂订单(%)                      +1.8  (6月)                -1.1  (5月修正值)
 耐久财(耐用品)订单(%)             2.0  (7月)                 4.1  (6月修正值)
 供应管理协会非制造业指数         56.0  (6月)                55.7  (5月)
 供应管理协会制造业指数           51.1  (8月)                52.7  (7月)
 趸售(批发)库存(%)                +0.9  (6月)                +0.6  (5月修正值)
 进口物价(%)                      -0.9  (7月)                持平  (6月)
 出口物价(%)                      -0.2  (7月)                -0.3  (6月)
 单位劳工成本(%)                  +0.5  (第二季初值)         +2.3  (第一季修正值)
 非农业生产率(%)                  -3.1  (第一季修正          -2.1  (第四季修正值)
                                        值)                        
 经常账(亿美元)              赤字1,133  (第一季)        赤字1,031  (第四季修正值)

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