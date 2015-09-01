全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船运费上扬

重发-标题新闻：苹果对高通提起诉讼，要求退还约10亿美元承诺退还的专利使用费-CNBC
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路透9月1日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周二上涨，因海岬型船运费上扬。
乾散货运价指数上涨8点，报911点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 升105点，或9.8%，报1,176点。日均获利上涨662美元，报8,950美元。
波罗的海巴拿马型船运价指数 跌25点，或2.57%，报949点，日均获利下滑203美元，至7,563美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
波罗的海灵便型船指数 持平，报480点。超灵便型船指数 跌13点，报912点。(完)
(编译 刘静；审校 母红)
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2004 GMT，现货金 上涨0.5%，至每盎司1,211.30美元，美国期金 收高0.3%，报每盎司1,204.90美元。
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。