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货币新闻 | 2015年 9月 1日 星期二 23:36 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船运费上扬

路透9月1日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周二上涨，因海岬型船运费上扬。

乾散货运价指数上涨8点，报911点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 升105点，或9.8%，报1,176点。日均获利上涨662美元，报8,950美元。

波罗的海巴拿马型船运价指数 跌25点，或2.57%，报949点，日均获利下滑203美元，至7,563美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海灵便型船指数 持平，报480点。超灵便型船指数 跌13点，报912点。(完)

(编译 刘静；审校 母红)

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