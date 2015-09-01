金属期市：伦敦期铜受中国制造业PMI数据不佳拖累下跌

* 中国8月官方制造业PMI降至49.7，7月为50.0

* 中国股市9月开局不利

* 美国ISM8月制造业活动增速放缓至两年多最低点

路透伦敦9月1日 - 伦敦期铜周二下跌，因中国数据显示制造业活动放缓速度为三年最快，投资人对中国需求疲弱的预期升温。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收报每吨5,067美元，跌1.3%，上周期铜触及六年低点4,855美元。

“看看基本面情况，中国和需求，明显谈不上稳健，”SP Angel尽数研究分析师Sergey Raevskiy表示。

中国8月官方制造业PMI降至49.7，为半年来首次跌至荣枯线下方，并创下2012年8月以来最低水准，当时为49.2。显示国内外需求的新订单分项指数由7月的49.9降至49.7，新出口订单连续11个月萎缩。

财新8月中国制造业PMI终值47.3，虽略高于初值47.1，但依然是2009年3月以来最低水准。

中国股市沪综指周二震荡收跌1.2%。分析师指出，由于今日公布的PMI数据依然低迷，市场信心匮乏做空情绪扩散，短线套现压力持续释放，银行、煤电等权重股虽获护盘拉抬仍难阻止多数个股大幅下挫，在救市资金干预的情况下，预计短线大盘继续震荡以寻找方向。

美国供应管理协会(ISM)周二公布的数据显示，8月制造业活动增速放缓至两年多最低点。ISM表示，8月全国制造业活动指数从上月的52.7降至51.1，创2013年5月以来最低。该数据低于路透调查中分析师预计的52.6。

三个月期铝 收平，报1,603美元，期铅 由1,732.50美元降至1,729.5美元，期锌 买入价报1,810美元，周一报1,809美元。

三个月期锡 劲升3%，报14,675美元。