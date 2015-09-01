芝加哥期市：CBOT大豆期货急跌，受中国制造业数据影响

路透芝加哥9月1日 - 美国大豆期货周二急跌1.5%，终结了连续三个 交易日的上涨行情。交易员称，因担忧最大买家中国的出口需求，以及即 将成熟的美国作物评级好于预期。 豆粕和豆油期货也大幅下跌，跟随商品市场普跌之势，因数据显示中 国制造业下滑速度为三年来最快。 此外，豆油还因原油市场疲弱而进一步承压。豆油在大豆产品期货中 跌幅最大，重挫2.45%。 美国农业部周一下午称，截至8月30日，大豆作物生长优良率为63%， 与之前一周持平，较分析师预期高1个百分点。 9月大豆期货合约 收跌12-3/4美分，报每蒲式耳8.84-3/4美元。 9月豆粕合约 收挫3.0美元，报每短吨317.9美元。9月豆油合约 下跌0.70美分，报27.22美分。 今日CBOT大豆预估成交量为138,692口，豆粕为79,224口，豆油为98, 173口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静 审校 母红)