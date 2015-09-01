版本:
中国
市场报道 | 2015年 9月 2日 星期三 04:45 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货急跌，受中国制造业数据影响

路透芝加哥9月1日 - 美国大豆期货周二急跌1.5%，终结了连续三个
交易日的上涨行情。交易员称，因担忧最大买家中国的出口需求，以及即
将成熟的美国作物评级好于预期。　
    
    豆粕和豆油期货也大幅下跌，跟随商品市场普跌之势，因数据显示中
国制造业下滑速度为三年来最快。
    
    此外，豆油还因原油市场疲弱而进一步承压。豆油在大豆产品期货中
跌幅最大，重挫2.45%。
    
    美国农业部周一下午称，截至8月30日，大豆作物生长优良率为63%，
与之前一周持平，较分析师预期高1个百分点。 
    
    9月大豆期货合约 收跌12-3/4美分，报每蒲式耳8.84-3/4美元。
    
    9月豆粕合约 收挫3.0美元，报每短吨317.9美元。9月豆油合约
 下跌0.70美分，报27.22美分。
    
    今日CBOT大豆预估成交量为138,692口，豆粕为79,224口，豆油为98,
173口。(完)
    
        
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>


 (编译 刘静 审校 母红)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐